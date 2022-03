Ukrajnai háború

Románia jódtablettákat készített elő a lakosság számára "nukleáris incidens" esetére

Romániában elkészültek a "nukleáris incidens" esetére előkészített jódtabletták, amelyeket a családorvosokon keresztül juttatnak el a lakossághoz - jelentette be szerdán Alexandru Rafila egészségügyi miniszter.



Az Agerpres román hírügynökség által idézett tárcavezető szerint a jászvásári Antibiotice gyógyszergyár már húszmillió kálium-jodid tablettát juttatott el a megyei közegészségügyi igazgatóságokhoz, és további tízmilliót szállít le a hét folyamán.



A miniszter hangsúlyozta: a jódtablettákat szigorúan csak hatósági javaslatra szabad bevenni: megelőzésszerű alkalmazásuknak semmi értelme, sőt, kifejezetten veszélyes, mert pajzsmirigybetegséget okozhat.



Azt ígérte: a tabletták felhasználásáról és megfelelő tárolásáról tájékoztató anyagokat fognak szétosztani.



"Ezeket a tablettákat semmiképpen sem szabad bevenniük az embereknek, se gyermeküknek beadni, csak kifejezett hatósági javaslatra, meghatározott időpontban, nukleáris incidens esetén" - nyomatékosította Rafila.



Romániában március elején rendelt jódtablettákat az egészségügyi minisztérium a jászvásári gyógyszergyártól, miután - az ukrajnai atomerőművek körüli harcok hírére és az atomfegyverek esetleges bevetésére utaló moszkvai nyilatkozatok hatására - az emberek pánikszerűen felvásárolták a gyógyszertárak jódtabletta-készleteit. A tárca akkor azt közölte, hogy a hatóságok szükség esetén a legrövidebb időn belül kiosztják a lakosságnak a jódkészítményeket, csakhogy kiderült, hogy az állami tartalékalapban sincs elegendő tabletta.



Az Antibiotice keddi közleménye szerint a harmincmillió, 65 milligrammos kálium-jodid tablettát rekordidő alatt, három műszakban, 13 nap alatt gyártották le, a továbbiakban pedig más európai uniós országoktól érkezett kormányzati megrendelésekre is gyártanak jódtablettákat. A vállalat megemlíti, hogy először 11 éve, a fukusimai atomerőmű-baleset után gyártott jódtablettát, akkor is kormányzati megrendelésre.