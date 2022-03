Ukrajnai háború

Ukrán egészségügyi miniszter: golyóálló mellényeket osztanak a harcok térségében dolgozó orvosoknak

Szerdán átadták az első golyóálló mellényeket olyan mentősöknek, akik "golyózáporban mentik az ukránokat a harci cselekmények övezetének határvidékein". 2022.03.23 19:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Ukrajna elleni háború kezdete óta 58 ukrán mentőautót vettek az orosz erők tűz alá, és hat egészségügyi alkalmazott vesztette életét, ezért golyóálló mellényekkel látják el közülük azokat, akik a harcok követlen közelében dolgoznak - közölte szerdán Viktor Ljasko egészségügyi miniszter az UNIAN ukrán hírügynökség szerint.



A tárcavezető kifejtette, hogy szerdán átadták az első golyóálló mellényeket olyan mentősöknek, akik "golyózáporban mentik az ukránokat a harci cselekmények övezetének határvidékein". A miniszter előző nap nyilvánosságra hozta, hogy az országban a támadások következtében eddig 134 kórházban keletkeztek károk és kilenc romba dőlt - emlékeztetett az UNIAN. Ljasko ugyanakkor biztosított afelől, hogy egyelőre van elegendő egészségügyi dolgozó és gyógyszer Ukrajnában.



Kora este ismét tüzérségi csapás érte az ukrán főváros, Kijev Pogyil kerületét, egy bevásárlóközpont parkolójában csapódott be lövedék. Egy ember meghalt, kettő megsebesült - közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester.



Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat arról adott hírt, hogy a kelet-ukrajnai Harkiv megyei kormányzói hivatal romjai alól eddig 24 holttestet emeltek ki. Jevhen Vaszilenko, a szolgálat megyei részlegvezetője hozzáfűzte, hogy még nem végeztek a romok eltakarításával, így több áldozat is lehet. A harkivi hivatali épületet március 1-jén érte találat - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Az ukrán vezérkar szerda esti közleményében azt írta, hogy az orosz hadsereg az Ukrajnában folytatott hadviselésével továbbra is folyamatosan megsérti a nemzetközi jog normáit: "szándékosan rombolják a békés ukrán városok infrastruktúráját, kaotikusan aknázzák alá a területeket és mezőgazdasági gépeket tesznek tönkre, veszélyeztetve ezáltal a vetési időszakot az ország több régiójában".