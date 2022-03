Ukrajnai háború

Zelenszkij: Franciaországnak segítenie kell véget vetni a háborúnak

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a francia forradalom jelmondatát idézve azt kérte szerdán Franciaországtól, hogy segítsen véget vetni a szabadság, egyenlőség, és testvériség elleni háborúnak Ukrajnában. 2022.03.23 17:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Azt várjuk Franciaországtól, az önök vezető szerepétől, az önök erejétől, hogy vessen véget a szabadság, egyenlőség, és testvériség elleni háborúnak (...) hogy segítsen helyreállítani Ukrajna területi integritását" - fogalmazott az ukrán elnök a francia nemzetgyűlés és szenátus tagjaihoz videókonferencia keretében intézett beszédében.



"Biztos vagyok benne, hogy pontosan tudják, mi történik Ukrajnában, hogy ez miért történik, és hogy ki a felelős érte" - mondta negyedórás beszéde kezdetén Volodomir Zelenszkij. "Önökhöz, tisztességes, racionális és bátor emberekhez szólok. Hogyan állítsuk meg ezt a háborút és állítsuk helyre a békét Ukrajnában? A válaszok jelentős része az önök kezében, a mi kezünkben van" - tette hozzá, mielőtt arra kérte a parlament két házának tagjait, hogy egyperces néma csenddel emlékezzenek meg az orosz támadások civil áldozatairól, a nőkről és a gyerekekről.



"Az orosz hadsereg mindent lerombol: lakóházakat, iskolákat, kórházakat, mindent. Minden információ a rendelkezésre áll, minden tény" - hangsúlyozta az ukrán elnök, elítélve a menekülő civilek elleni támadásokat, és emlékeztetett arra is, hogy a háború kezdete óta több újságírót is megöltek Ukrajnában.



A mariupoli orosz bombázások rombolásait Volodomir Zelenszkij a verduni csatával állította párhuzamba: ez az első világháború egyik legfontosabb és leghosszabb csatája volt a nyugati fronton 1916-ban a francia és a német erők között.



Az ukrán elnök a "közös értékeinkre, egységünkre és az eltökéltégre" hivatkozva kérte Franciaországtól, hogy "együtt lépjünk fel annak érdekében, hogy Oroszországot a béke keresésére ösztönözzük".



Volodomir Zelenszkij kitért Ukrajna kérelmére az Európai Unióhoz történő csatlakozásról.



"Reméljük, hogy az Európai Unió soros francia elnöksége alatt különleges és történelmi döntés születik Ukrajna uniós csatlakozásának támogatására" - mondta.



A hírtévék és -rádiók által élőben közvetített ünnepélyes parlamenti ülésen Volodomir Zelenszkij azt kérte az Oroszországban működő francia vállalatoktól, hogy ne támogassák többet az orosz "háborús gépezetet".



"A francia vállalatoknak el kell hagyniuk az orosz piacot. A Renault, az Auchan, a Leroy Merlin és mások nem lehetnek többet Oroszország háborús gépezetének szponzorai" - jelentette ki az ukrán elnök. Hozzátette: "abba kell hagyniuk az erőszak, a gyerekek és a nők gyilkolásának finanszírozását. Mindenki emlékezni fog majd arra, hogy az értékek többet értek, mint az anyagi haszon".



A Leroy Merlin barkácsáruház-láncnak Franciaország után a második legfontosabb piaca Oroszország, ahol 36 ezer munkavállalót foglalkoztat 107 üzletében, amely 62 orosz városban található. A cég ukrajnai leányvállalatának dolgozói hétfőn azt kérték az anyavállalattól, hogy szüntesse be tevékenységét Oroszországban, miután bombatámadás érte a cégcsoport egyik kijevi üzletét.

Az Auchan áruházlánc 230 üzlettel van jelen Oroszországban, ahol 3,2 milliárd eurós forgalmat bonyolít, amely a tevékenysége több mint 10 százalékának felel meg.



A Renault autógyárnak is Oroszország a második legjelentősebb piaca. A francia vállalat az AvtoVAZ csoport révén van jelen Oroszországban, a cég március közepén felfüggesztette a termelést, miután az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók miatt egyes alkatrészekből ellátási hiány alakult ki.



A TotalEnergies olajipari cég kedden jelentette be, hogy legkésőbb 2022 végétől nem vásárol többet orosz olajipari termékeket.



Az ukrán elnök két és fél héttel a francia elnökválasztás első fordulója előtt szólt a parlament tagjaihoz, akik között három olyan államfőjelölt - Marine Le Pen, a szuverenista Nemzeti Tömörülés, Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország és Nicolas Dupont-Aignan, a szintén szuverenista Talpra, Franciaország nevében - is helyet foglalt, akit az ukrajnai háborút megelőzően Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közelállóként tartottak számon. Azóta valamennyien elítélték az Ukrajna elleni orosz agressziót.