A hongkongi iskolákban az átoltottság szintjétől teszik függővé a jelenléti oktatás újraindítását

Az adott tanintézményben tanulók legalább 90 százalékának kell felvennie a koronavírus elleni vakcinák valamelyikének első két dózisát. 2022.03.23 15:19 MTI

A hongkongi iskolákban a koronavírussal szembeni átoltottság szintjétől teszik függővé az egész napos jelenléti oktatás újraindítását - számolt be az internetes kiadásában egy szerdai cikkben a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A hongkongi hatóságok előírása szerint az adott tanintézményben tanulók legalább 90 százalékának kell felvennie a koronavírus elleni vakcinák valamelyikének első két dózisát ahhoz, hogy a jövő hónapban újraindulhasson az egész napos jelenléti oktatás. Azok az iskolák, amelyekben ez a feltétel nem teljesül, csak fél napokra nyithatják ki kapuikat.



Kevin Young hongkongi oktatási miniszter szerdán közölte továbbá azt is, hogy az iskolák összes dolgozójának, beleértve a tanárokat és az intézmény területén dolgozó összes munkatársat, fel kell vennie legalább a védőoltás első két adagját. Ez alól csakis azok kapnak mentességet, akik esetében valamilyen egészségügyi ellenjavallat áll fenn a vakcinával szemben. Amennyiben egy teljes tanintézmény nem is, de bizonyos osztályok megfelelnek az átoltottsági kritériumnak, úgy az adott osztályokban megkezdődhet a jelenléti oktatás. Olyan diákok számára pedig, akik már felvették a szükséges két oltást, az iskola a tanórákon kívüli foglalkozásokat - például sport és zenei foglalkozásokat - is szervezhet.



Hongkongban a súlyos járványhelyzetre tekintettel az iskolák március elejével kezdték meg a nyári szünetet. A napi esetszám enyhülésével a hongkongi kormányzat a héten a járványügyi korlátozások enyhítését helyezte kilátásba, és április 19-ét jelölte ki a tanítás újrakezdésének legkorábbi lehetséges dátumaként.



Hivatalos adatok szerint Hongkongban a 3 és 11 éves korosztályba tartozó gyerekek 58 százaléka kapta meg eddig az első, és 11 százalék a második védőoltást. A 12 és 19 éves korúaknál pedig 95 százalékot oltottak be az első dózissal, 66 százalékot pedig már a másodikkal is.