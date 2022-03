Ukrajnai háború

Kritikus élelmiszer- és gyógyszerhiány Herszonban, elfogtak egy evakuáló konvojt Mariupolnál

Orosz tüzérségi támadás érte Kijev Obolony kerületét kedden, az előzetes információk szerint egy ember életét vesztette, három megsérült - jelentette a Ukrajinszka Pravda hírportál az ukrán katasztrófavédelmi szolgálatra és a főváros vezetésére hivatkozva.



Kijev megyében Brovari települést lőtte az orosz tüzérség, találat ért egy gyárépületet, de az ukrán főügyészi hivatal közlése alapján személyi sérülés nem történt.



A keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megyei Pavlohrad városban az orosz erők rakétája megsemmisített egy vasútállomást, 15 tehervagon kisiklott, egy ember meghalt - közölte a régió katonai adminisztrációjának vezetője.



Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes, a megszállt területek reintegrációjáért felelős tárca vezetője ukrán televíziók egy időben közvetített műsorában arról beszélt, hogy donyecki szakadárok Mariupol közelében elfogtak egy evakuáló konvojt az ukrán katasztrófavédelem munkatársaival együtt.



"A konvoj Manhus településnél áll, minden erőnkkel igyekszünk kiszabadítani" - hangsúlyozta Verescsuk. Kiemelte, hogy a konvoj a Nemzetközi Vöröskereszttel előre egyeztetett "folyosón" haladt. Arra nem tért ki, hány járműből áll a konvoj és hányan kerültek fogságba.



Verescsuk szavai szerint több mint százezren szeretnék elhagyni Mariupolt, de az evakuációs folyosók továbbra sem járhatók autóbuszokkal. "Ami van, azon csakis személyautókkal vagy gyalogosan menekülhetnek ki a városból az emberek" - állította. "Képzeljék el, tíz-húsz kilométert, vagy még hosszabb utat kellene gyalog megtenniük a kikötővárosból menekülőknek, hogy autóbuszokkal a biztonságosabb Zaporizzsjába szállíthassák őket" - fűzte hozzá.



A mariupoli városi tanács közben arról adott hírt, hogy az ukrán erők lelőttek egy orosz bombázó repülőgépet a térségben. Az ukrán légierő pedig két orosz katonai repülőgép és egy drón megsemmisítéséről számolt be Harkiv megye légterében.



Az ukrán külügyminisztérium a honlapján megjelentetett közleményében azt írta, hogy az orosz csapatok által megszállt dél-ukrajnai Herszon városában humanitárius katasztrófa fenyeget: a blokád miatt a város kritikus élelmiszer- és gyógyszerhiányban szenved.



A tárca szerint különösen az újszülöttek és a súlyosan beteg emberek vannak életveszélyben. Ezen felül a megyeszékhelyen rekedt száz külföldi egyetemista, akik zömében afrikai országokból érkeztek Ukrajnába tanulni.



Az ukrán egészségügyi minisztérium közben arról számolt be, hogy Izraelből érkezett 65 fős személyzettel - orvosokkal, ápolókkal és más szakemberekkel - megnyílt az első tábori kórház Ukrajnában, a lengyel-ukrán határon, a Lviv felé vezető úton. A tárca közlése szerint mindenkit ingyen látnak el, akinek orvosi segítségre van szüksége. A tábori kórházban műtéteket is végre tudnak hajtani.