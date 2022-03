A világűr egyre zsúfoltabb

Ausztrália űrvédelmi ügynökséget hoz létre amerikai mintára

Amerikai mintára űrvédelmi ügynökséget hoz létre Ausztrália, hogy biztosítsa helyét a világűrben - jelentette be kedden a canberrai kormány.



"A világűr egyre zsúfoltabb és már most is vitatott, nem utolsósorban azért, mert a verseny és a konfliktus között a határok egyre inkább elmosódnak" - közölte Peter Dutton védelmi miniszter.



A politikus az ausztrál légierő előtt tartott beszédében kifejtette, hogy az űr "ebben az évszázadban katonai szempontból még fontosabbá válik".



A hadsereg új fegyverneme - amelyet "űrparancsnokságnak" neveznek majd - a kezdeti szakaszban szerény mértékű lesz - mondta a miniszter, anélkül, hogy számadatokat közölt volna a projektről.



Hangsúlyozta, hogy az új ügynökség célja fellépni Kína és Oroszország katonai ambíciói ellen a világűrben, valamint minden olyan ország ellen, amely "a világűrt elfoglalandó és nem pedig megosztandó területnek tekinti".



Az űrparancsnokságot Cath Roberts légi altábornagy - vezeti majd, aki az ausztrál hadsereg, a haditengerészet és a légierő tagjaiból, valamint magánpartnerekből álló csapatot fog felügyelni.



Az ausztrál konzervatív kormány a választások előtt a hadsereg fejlesztését tette prioritássá. Scott Morrison kormányfő március 10-én bejelentette, hogy az ausztrál védelmi erők létszáma 18 500 fővel nő, és 80 ezres lesz. A létszámnövelés költsége mintegy 38 milliárd ausztrál dollár.