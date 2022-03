Világvége

Japán súlyos áramhiánnyal néz szembe

2022.03.22

A japán kormány hétfőn vészjelzést adott ki a polgárok, a szervezetek és a helyi hatóságok számára, figyelmeztetve őket a lehetséges áramkimaradásokra, egyúttal felszólítva a háztartásokat és a vállalatokat, hogy kedd reggeltől kezdve takarékoskodjanak az árammal. A felhívás Tokióra és nyolc másik prefektúrára vonatkozik, és tavaly január óta először adták ki.



A figyelmeztetés azután érkezett, hogy az ország keleti részén fekvő Tohoku térségénél egy hatalmas földrengés több erőművet is megrongált. A szokatlanul hideg időjárás Tokióban - a hóesés és a hőmérsékletcsökkenés miatt - súlyosbította az energiaproblémát, mivel a fűtés iránti megnövekedett igény tapasztalható.



A tokiói áramszolgáltató vállalat (TEPCO) arra figyelmeztetett, hogy helyi idő szerint este 8 óra után 2-3 millió háztartás veszítheti el az áramellátást, ha a jelenlegi áramfelhasználási arány változatlan marad.



"Ilyen ütemben egyre közelebb kerülünk ahhoz az állapothoz, mint ami a múlt heti földrengés után történt, és hasonló áramkimaradásokat kell majd végrehajtanunk" - mondta Koichi Hagiuda japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter (METI).



Sajtótájékoztatón Hagiuda azt kérte az emberektől, hogy 15 és 20 óra között minden órában további 5 százalékos energiamegtakarítást érjenek el, ami óránként mintegy 2 millió kilowattot jelent.



Hirokazu Matsuno kabinetfőtitkár korábban arra kérte az áramhiány által érintett kelet-japán állampolgárokat, hogy működjenek együtt a kormánnyal és csökkentsék az áramfogyasztást.



"Kérjük az önök együttműködését ... például azzal, hogy a termosztátokat 20 Celsius-fok körülire állítják, és lekapcsolják a felesleges lámpákat" - mondta Matsuno, hozzátéve, hogy a probléma valószínűleg nem fog sokáig után is fennállni, mivel a következő napokban melegebb idő várható.



Az áramkimaradások elkerülése érdekében a TEPCO azt tervezte, hogy növeli a nem sérült hőerőműveinek teljesítményét, és áramot kér más áramszolgáltatóktól.



A múlt szerdán az északkeleti partoknál történt 7,4-es erősségű földrengés miatt átmenetileg mintegy 2 millió, köztük Tokióban több százezer háztartásban volt áramkimaradás. A TEPCO és a Tohoku Electric Power Co. szolgáltatási területén lévő, a rengések által érintett hat hőerőműben továbbra is szünetel a működés.