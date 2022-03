Koronavírus

Szlovéniában harmadik hete nő a fertőzöttek száma

Szlovéniában harmadik hete nő az új koronavírussal fertőzöttek napi száma - derült ki a kormány keddi jelentéséből.



Bojana Beovic, a kabinet járványhelyzettel foglalkozó szakbizottságának elnöke kijelentette: az országban elindult a járvány következő, hatodik hulláma.



Úgy vélte: várható volt, hogy a járványügyi intézkedések enyhítésével nőni fog a fertőzöttek száma. Ugyanakkor hozzátette: ehhez még hozzájárult a hidegebb időjárás - ami miatt az embereke még mindig többet tartózkodnak zárt térben - és a koronavírus omikron variánsa fertőzőbb, BA.2-es alvariánsának terjedése is.



Felhívta a figyelmet az oltás fontosságára, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, és javasolta, hogy zárt térben továbbra is mindenki viseljen védőmaszkot.



Keddre 4935 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és két beteg halt meg a vírus okozta Covid-19 szövődményeiben. Kórházban 145 beteget ápolnak, közülük 41-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 264 418-an kaptak védőoltást, közülük 1 219 769-en mindkét adagot felvették.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1254 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 következtében 12-en hunytak el. Kórházban 654 beteget ápolnak, közülük 42-en szorulnak lélegeztetőgépre. A csaknem négymillió lakosú Horvátországban eddig 2 309 654-en kaptak védőoltást, közülük 2 236 423-an már a második adagot is beadatták maguknak.