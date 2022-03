Ukrajnai háború

Él a legendás kanadai mesterlövész, Wali, nem likvidálták az oroszok!

A világ leghalálosabb mesterlövészeként ismert férfi önként ment Ukrajnába, de az oroszok azt állították, hogy az első 20 percben megölték. 2022.03.22 13:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ahogyan arról a ma.hu korábban beszámolt, az orosz agresszió kezdete óta rengeteg külföldi önkéntes érkezett Ukrajnába, például Horvátországból is. Közülük egy érkezése azonban különös figyelmet keltett.



Wali, vagy ahogy gyakran mondják, a "nom de guerre" a kanadai hadsereg egy titokzatos veteránja, aki a világ leghalálosabb mesterlövészeként ismert. 40 éves Wali, aki 2009 és 2011 között a 22. kanadai királyi ezredben szolgált az afganisztáni háborúban, otthagyta menyasszonyát Montrealban, egy éves fiát és jól fizető IT szektori állását, azért, hogy segítsen leküzdeni az orosz agressziót.



Az orosz sajtó azonban bejelentette: "Wali kanadai mesterlövészt, akit a "világ leghalálosabb mesterlövészének" tituláltak, az orosz erők mindössze 20 perccel azután ölték meg, hogy Mariupolban akcióba lépett" - írta a Russia Informa. A lap rasszistának is nevezte, aki szeret iszlám fegyveresekre lőni, de nem oroszokra, mert "végül is fehérek", és mentálisan instabil személynek írták le, azt állítva, hogy megpróbálta megölni szobatársát.

Mint írta, életben van. "Bizonyítékként itt vagyok egy szuper taktikai mesterlövész, különleges erők kommandós harcosának pozíciójában egy labdamedencében."



Szerinte teljesen nevetségesek voltak a pletykák, hogy meghalt a harcban. "Az igazság az, hogy elfoglaltuk az ellenség földjét amellett, hogy veszteségeket okoztunk neki. Sajnos mi is elveszítettük a bajtársainkat, vannak halottak és sérültek."



"Az oroszok félnek a közelharctól. Inkább bombáznak, újra és újra, házakat rombolnak, mint például frusztrált gengszterek" - tette hozzá.



Ennek ellenére sok kommentelő szerint már biztosan nem él a legendás lövész, mert egy ilyen fotót bárhol lehet készíteni és bármikor, ez csak egy régi felvétel.



Sokan viszont azzal érveltek, hülye lenne valós képet kiadni magáról, hogy azonosíthassák.