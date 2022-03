Tűz tombolt a holland nemzeti futballstadionban - videó

Aggódó játékosok nézték végig, ahogy hatalmas tűz ütött ki a holland futballóriás Ajax és az ádáz rivális Feyenoord Eredivisie összecsapása előtt vasárnap az amszterdami Johan Cruyff Arénában.



A kameruni kapus, Andre Onana csak nézni tudta, ahogy a füst gomolyog és a lángok tombolnak a kapuja mögötti részen a hollandiai Klassieker néven ismert mérkőzés előtt.



A felvételeken látszott, hogy Clay Ruperti játékvezető a pálya szélére megy, és egy hivatalos személlyel beszél a tűzről.



Ez volt vasárnap már a második nagy horderejű pirotechnikai incidens, amely futballmérkőzésen történt, azonban nem közöltek részleteket a károkról vagy sérülésekről.



Egy másik derbi előtt, amikor a Newell's Old Boys a Rosario Centralhoz látogatott a Primera Divisionban, egy füstgránát látszott felrobbanni a pályán.



Az idegenbeli és a hazai szurkolók több csoportját is kitiltották a meccsekről bizonyos szezonokban.

There were worrying scenes in the Johan Cruyff Arena during Ajax and Feyenoord's match after a fire broke out in a section of the stand behind one of the goals. pic.twitter.com/HwnyM8NQQ0