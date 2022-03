Zelenszkij személyesen köszönte meg Mila Kunisnak és Ashton Kutchernek a támogatást

Az ukrán elnök megköszönte a támogatást Mila Kunis ukrajnai születésű hollywoodi sztárnak és férjének, Ashton Kutchernek, akik csaknem 35 millió dollárt gyűjtöttek az ukrán menekültek megsegítésére és más humanitárius célokra, és további hárommillió dollárt ajánlottak fel saját pénzükből.



Vasárnapi Twitter-üzenetében Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a színészházaspár az elsők között sietett Ukrajna segítségére a bajban, "imponáló az elszántságuk", és "inspirálják a világot". Az ukrán elnök posztolt egy vasárnap készült fényképet is arról, amelyen éppen a színészpárral folytat videobeszélgetést.



A 38 éves Mila Kunis és 44 éves férje, Ashton Kutcher március elején indított gyűjtést Ukrajna javára a GoFundMe-platformon. Céljuk 30 millió dollár összegyűjtése volt, de már majdnem 35 millió dollár adomány érkezett. Ezt még megtoldják saját felajánlásukkal is.



"Ma én egy büszke ukrán vagyok" - írta az adománygyűjtő platformon Mila Kunis, aki az ukrajnai Csernyivciben született 1983-ban, és szüleivel 1991-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba. A színésznő "büszke és bátor" embereknek nevezte az ukránokat, "akik megérdemlik a támogatást a szükségben", a háborúról pedig azt mondta, hogy az "igazságtalan támadás Ukrajna és általában az emberiség ellen".



A színésznő egy interjúban, amelyet Maria Shrivernek adott, csodálatát fejezte ki mindazok iránt, akik ellenállnak, "akár hevenyészett fegyvereikkel is". Elismerően nyilatkozott Zelenszkij elnökről is, akinek célja szerinte az, hogy a nép és országa kezébe adja a hatalmat - emlékeztet a The Hollywood Reporter.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu