Ukrajnai háború

Olaszországban az ukrajnai menekültek többségét családoknál helyezik el

Az Olaszországba eddig érkezett közel 56 ezer ukrajnai menekült többsége ismerősöknél vagy más családoknál talált szállásra, egy részüket pedig a korábban illegális bevándorlóknak fenntartott táborokban helyezik el - számolt be a Domani című napilap hétfőn.



A belügyminisztérium adatai szerint az érkezők majdnem kivétel nélkül Szlovénián és Ausztrián keresztül léptek be Olaszország területére. Több mint kétharmaduk nő és gyerek. A felnőtt kíséret nélküli gyerekek száma csaknem 170.



A menekültek jelentős többsége a 240 ezres olaszországi ukrán közösség segítségével rokonoknál, ismerősöknél talált szállásra.



Mintegy 16 500 hely áll rendelkezésre az úgynevezett rendkívüli befogadó táborokban (CAS), valamint az önkormányzatok fenntartotta diffúz befogadási rendszerben (SAI). Utóbbiak esetében a menekülteket számukra bérelt lakásokban, szállodákban, korábbi Covid-hotelekben, önkéntes családoknál helyezik el. További, mintegy 15 ezer szálláshelyet biztosítanak egyházi intézményekben.



Az önkormányzatok lehetőségeitől függően a menekülteknek egészségügyi ellátást, pszichológiai támaszt, olasz nyelvkurzusokat, szakmai képzést biztosítanak.



Ugyanazokról a táborokról van szó, amelyekben mostanáig az afrikai és ázsiai illegális bevándorlókat, valamint menedékkérőket helyezték el. A Domani kérdésére, miszerint elszállítják-e a központokból a többi bevándorlót, vagy miként helyezik el őket az ukrajnai menekültekkel együtt, a belügyi tárca nem adott választ.



Az újság felmérése szerint a gazdagabb északi Lombardia és Emilia-Romagna tartományban, ahova eddig a legtöbben érkeztek, szervezetten működik az ukrajnaiak segítése. Giuseppe Sala milánói polgármester hétfőn nyilatkozatban hangoztatta, hogy több ukrajnai kisdiák már meg is kezdte a tanulást az északolasz város általános iskoláiban.



A kevesebb anyagi forrással bíró déli Nápolyban nehezebben halad a menekültek integrálása.



Az Il Sole 24 Ore című gazdasági napilap úgy tudja, hogy a menekültek elhelyezésével megbízott polgári védelem jelenleg valamivel több mint 91 ezer szálláshelyet tud biztosítani az érkezőknek. Az újság információi szerint mintegy 700 ezer menekült érkezhet Olaszországba.



Ellátásuk naponta fejenként harminc-harmincöt euró költséget jelent a helyi önkormányzatoknak. Az összeget egyelőre kilencven napig fizetik. A római kormány eddig 12 millió eurót különített el, a pénteki kormányülésen pedig további több, mint négyszázmillió eurós csomagot fogadtak el az ukrajnai menekültek számára.



Az Istat statisztikai hivatal elnöke Gian Carlo Blangiardo a SkyTG24 hírtelevíziónak kifejtette: az ukrajnai menekültek jelenléte "befolyásolja" az ország demográfiai jövőjét, mivel ha majd nem tér vissza mindenki a hazájába, a jelenleg Olaszországban letelepedett 5,2 millió külföldi száma emelkedni fog.