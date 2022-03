133 utassal a fedélzetén lezuhant egy kínai utasszállító

Lezuhant egy belföldi utasszállító repülőgép hétfőn a dél-kínai Kuanghszi tartományban, a fedélzetén 133 utassal - jelentette több kínai állami sajtóforrás.



A China Eastern Airlines kínai légitársaság Boeing 737-es típusú utasszállítója Kunmingból tartott Kantonba (Kuangcsou), amikor lezuhant. A baleset nyomán egy hegyen tűz keletezett. A mentési munkálatok folyamatban vannak, áldozatokról és a baleset részleteiről egyelőre nem adtak hírt.





