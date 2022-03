Ukrajnai háború

Hatmillió gyerek van közvetlen veszélyben, 489 iskolát és 43 klinikát ért már támadás Ukrajnában

Az ország ostromlott térségeiben maradt gyermekek a halálfélelemmel kénytelenek megbirkózni, miközben hiányt szenvednek élelmiszerből, tiszta ivóvízből és orvosi ellátásból.

Hatmillió gyermek van közvetlen veszélyben Ukrajnában, tekintettel a kórházak és iskolák elleni támadásokra - közölte hétfőre virradóra a Save the Children (Mentsük meg a Gyermekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet.



Összesítésük szerint az ukrajnai harci cselekmények következtében eddig 489 iskola és 43 klinika szenvedett károkat, vagy semmisült meg.



A szervezet hangsúlyozta, hogy a háborús helyzet miatt a gyerekek ötöde hagyta el Ukrajnát. Az ország ostromlott térségeiben maradt gyermekek a halálfélelemmel kénytelenek megbirkózni, miközben hiányt szenvednek élelmiszerből, tiszta ivóvízből és orvosi ellátásból.



"Az iskoláknak biztonságos menedéknek kell lenniük a gyerekek számára, nem pedig a félelem, sérülések és a halál színhelyének" - mondta Pete Walsh, a Save the Children ukrajnai irodájának vezetője.



Az ENSZ adatai szerint az orosz hadművelet február 24-i kezdete óta legalább 59 gyermek vesztette életét, ugyanakkor sajtójelentések arra utalnak, hogy a valós szám háromjegyű lehet.



"A háború szabályai egyértelműek" - hangsúlyozta Walsh. "A gyerekek nem lehetnek célpontok, ahogy iskolák és kórházak sem. Minden áron meg kell védenünk a gyerekeket Ukrajnában. Hány embernek kell még meghalnia, míg véget ér ez a háború?" - kérdezte.



Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, a kijevi tárgyalóküldöttség tagja vasárnap este közölte, hogy hétfőn videoösszeköttetés útján újabb tárgyalási fordulót tartanak az orosz féllel.



Podoljak szerint az egyeztetések akár hetekig is eltarthatnak, ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy Moszkva álláspontja realistább és elfogadhatóbb lett, bár ennek részleteit nem pontosította.