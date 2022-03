Ukrajnai háború

Biden figyelmeztette a kínai elnököt, hogy következményei lesznek, ha tárgyi támogatást nyújt Oroszországnak

Joe Biden amerikai elnök pénteki videóhívásuk alkalmával arra figyelmeztette Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy következményei lesznek, ha "tárgyi támogatást" nyújtanak Oroszországnak az Ukrajna elleni invázió közben - áll a Fehér Ház közleményében.



A tájékoztatás nem részletezte, hogy pontosan milyen következményekkel járna, ha Peking a támogatásáról biztosítaná Moszkvát.



"Biden elnök részletesen ismertette azokat az erőfeszítéseinket, amelyeket az invázió megakadályozása érdekében, majd arra reagálva tettünk, a többi között szankciókat vetettünk ki Oroszországra" - áll a közleményben.



Azt írták, Biden jelezte, hogy továbbra is támogatja a válság diplomáciai megoldását.



A csaknem két órán át tartó tárgyalás "közvetlen, érdemi és minden részletre kiterjedő" volt, és legfőképpen az orosz-ukrán konfliktusra összpontosított - így jellemezte a két elnök közötti megbeszélést pénteken a Biden-adminisztráció név nélkül nyilatkozó tisztviselője. A politikus arra az újságírói kérdésre, hogy Biden megkérte-e a kínai elnököt, hogy tegyen lépéseket az orosz támadás megállítása érdekében, azt válaszolta: "az elnök nem fordult konkrét kérésekkel Kínához".



Csütörtökön Antony Blinken amerikai külügyminiszter azt hangoztatta: Kína kötelessége lenne, hogy érvényesítse befolyását Putyinra, valamint hogy betartassa a nemzetközi szabályokat, de úgy tűnik, Peking "ellentétes irányba halad".



"Aggodalommal tölt el minket, hogy Kína azt fontolgatja: Ukrajnában felhasználható katonai felszerelésekkel segítik Oroszországot" - mondta a tárcavezető, hivatalosan is megerősítve azokat a korábbi, amerikai tisztségviselőktől származó információkat, amelyek szerint Kína hajlandó katonai felszereléssel támogatni Oroszországot.



Moszkva tagadja, hogy katonai segítséget kért Kínától, a kínai külügyminisztérium pedig "dezinformációnak" nevezte az erről szóló híreket.



Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője pénteken közölte: az amerikai kormány továbbra is aggódik amiatt, hogy Kína katonai segítséget nyújthat Oroszországnak.



Kínai hírügynökségi jelentések szerint a pénteki tárgyalásukon Hszi Csin-ping azt mondta Bidennek, hogy "az ukrajnai válság egy olyan helyzet, amelyet nem akarunk látni". A kínai elnök emellett megerősítette, hogy támogatja az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokat. Az amerikai sajtó arra hívta fel a figyelmet, hogy - a kínai jelentések szerint - Hszi Csin-ping ezúttal sem ítélte el Oroszországot az Ukrajna elleni invázió miatt.



A kínai külügyminisztérium közleménye szerint mindenkinek támogatnia kell az Oroszország és Ukrajna közötti párbeszédet és tárgyalásokat, ugyanis ezek "hozhatnak eredményeket és vezethetnek el a békéhez". A kínai külügyi tárca szerint az Egyesült Államoknak és a NATO-nak is párbeszédet kell folytatnia Oroszországgal.