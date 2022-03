Háború

Komoly lelkiismeret-furdalás gyötör pár uniós országot - ukrán vér tapad a francia, olasz, német és osztrák fegyverekhez

Oroszországot Nyugaton kiközösítik Ukrajna lerohanása miatt, de egészen a közelmúltig számos uniós állam szállított fegyvert Putyin államának. A Krím annektálása miatt 2014-ben elrendelt embargó ellenére tíz európai ország - köztük Ausztria - 2020-ig 346 millió euró értékben exportált fegyvereket Oroszországba. A szállított felszereléseket most Ukrajna ellen is használják - írta a krone.at.



Vlagyimir Putyin orosz elnök és fegyveres erői egészen a közelmúltig szívesen vásároltak európai haditechnikai eszközöket - derül ki az Investigate Europe nevű kutatási weboldal adatelemzéséből. A hivatalos fegyverexport-nyilvántartások átvizsgálása során kiderült, hogy 2015 és 2020 között legalább tíz uniós tagállam 346 millió euró értékben adott el fegyvereket - köztük nemcsak töltényeket, bombákat vagy pisztolyokat, hanem szárazföldi járműveket és hajókat is - Oroszországnak. Ezek között vannak a nagy uniós országok, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint Ausztria.



Jogi kiskapu miatt lehetséges

Hogyan lehetséges ez, miután 2014 óta, amikor Oroszország annektálta a Krímet és kikiáltották a Donbászban a szeparatista köztársaságokat, létezik egy uniós határozat, amely megtiltja a "fegyverek és a kapcsolódó anyagok minden fajtájának" eladását? Ennek oka egy jogi kiskapu. A 2014. augusztus 1-je előtt kötött szerződések mentesülnek az uniós fegyverembargó alól. A kiegészítő szerződések szintén a kivétel hatálya alá tartoznak.



Ilyen múltbeli szerződések alapján Franciaország például 2015 óta 152 millió euró értékben adott el fegyvereket Oroszországnak - jelentette a "Disclose" francia médium. A bombák, rakéták és torpedók mellett ez magában foglalta a több mint 1000 orosz harckocsi hőkameráit, valamint a vadászgépek és helikopterek infravörös érzékelőit is. Olyan berendezések, amelyeket most Ukrajnában használnak.



Polgári és katonai célú áruk

Németország 122 millió euró értékben szállított katonai felszerelést az orosz kormánynak 2020-ig. Főleg jégtörők, de puskák és "különleges védelmi járművek" is. Hivatalosan ezek nem jelentik az embargó megsértését, mivel "kettős felhasználásúnak" minősültek - polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók.



Sokkal kisebb az Oroszországba irányuló olasz export volumene: ez körülbelül 23 millió eurót tesz ki. Többek között az olasz Iveco cég által gyártott harci járműveket adtak el. Ilyen járműveket fedeztek fel az ukrán fronton március elején - számol be az "Investigate Europe".

Fegyverek és lőszerek Ausztriából

Az EU COARM munkacsoportjának adatai szerint Ausztria 2014 után is folytatta a fegyverexportot Oroszországba. A 2020-ig tartó időszakban "20 mm-nél kisebb kaliberű simacsövű fegyvereket, egyéb fegyvereket és 12,7 mm kaliberű automata fegyvereket", valamint "lőszereket és gyújtószerkezeteket és speciálisan erre a célra tervezett alkatrészeket" exportált. Összességében az exportvolumen csaknem 19 millió euró volt a lapértesülések szerint.