Az orosz katonák ukrán lőszert keresnek, majd lábon lövik magukat

Az ukrán háború a várttól egészen másképp alakul, bár azt már régóta tudjuk, hogy egy haditerv sem éli túl az ellenséggel való találkozást. Az orosz katonák most kezdenek ráébredni erre. Mivel azonban a szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadók börtönbe kerülnek, egyre több katona lövi magát lábon, hogy elmehessen a csatatérről - írta a blick.ch.



Még ha Oroszország katonailag felülmúlja is Ukrajnát, úgy tűnik, hogy az orosz hadsereg morálja hanyatlik. A katonák már láthatóan annyira elkeseredettek, hogy inkább saját magukban okoznak kárt, csak hogy hazaküldjék őket.



Ez egy telefonhívásból derült ki, amelyet az ukrán titkosszolgálat hallgatott le, majd a "Nexta" online portál a Twitteren terjesztett. A beszélgetésben egy katona írta le édesanyjának a háborús front helyzetét. Mint mondta, katonatársai ukrán lőszert keresnek, amivel lábon lőhetik magukat, ugyanis csak így tudják igazolni a sérüléseiket.



Nem lehet egyszerűen lemondani a szolgálatról és hazamenni, az olyan, mint a Putyin elleni hazaárulás, és nyolc év börtönbüntetést jár érte. Putyin állítólag még csapatokat is küldött a dezertőrök felkutatására.



Aki így vagy úgy megsebesül a harcban, azt az oroszok hazarepítik. Ezután egy dél-oroszországi kórházban kezelik. És éppen ezt használja ki most egyre több katona, a telefonon beszélt katona szerint már legalább 120 társáról tud, aki így úszta meg a háborút.



Egy másik lehallgatott telefon is tájékoztatást adott Putyin csapataiban uralkodó katasztrofális hangulatról. „14 napja lőnek ránk. Félünk. Élelmet lopunk, betörünk a házakba. Civileket ölünk” – összegezte egy orosz katona.



A jelentések szerint most már Putyin hű katonái is rájöttek az őrültségére. Egyikük nyilvánosságra merte hozni csalódottságát.



"Elnézést kérek magamért, a csapataimért és az ukrajnai inváziónkért" - mondta egy fogoly az Interfax ukrán hírügynökségnek. Ugyanezt kéri a bajtársaitól.



Korántsem ő az egyetlen, aki lassan, de biztosan belátja, hogy Putyin koholt ürüggyel küldte katonáit Ukrajnába. A CNN beszélt az orosz légierő három pilótájával. Mindhárman ugyanarra a következtetésre jutnak: „Nem láttunk nácikat vagy fasisztákat. Az oroszok és az ukránok ugyanazon a nyelven tudnak kommunikálni, ezért látjuk a jót ezekben az emberekben."

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm