Ukrajnai háború

Lengyelország hivatalosan is javasolni fogja az ukrajnai békemissziót

Lengyelország a NATO legközelebbi csúcstalálkozóján hivatalosan is javasolni fogja az ukrajnai nemzetközi békefenntartó misszió felállítását, amely gondolatot Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes vetette fel Kijevben - közölte pénteki varsói sajtóértekezletén Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A javaslat "nagyon jól illeszkedik az észak-atlanti szerződés vezetésének agendájához", a legközelebbi NATO-csúcstalálkozón hivatalosan is előterjesztjük ezt - válaszolt Morawiecki egy újságírói kérdésre, megerősítve, hogy a misszió tervezetét szerdán Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter már bemutatta a NATO-tagállamok illetékes minisztereinek rendkívüli brüsszeli ülésén.



A nemzetközi humanitárius és békefenntartó misszióra előzőleg Jaroslaw Kaczynski tett javaslatot, amikor kedden Morawieckivel, valamint Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfővel együtt az ukrán fővárosba látogatott.



Ukrajna ügyében Lengyelország nagyon aktív a NATO és az Európai Unió fórumán - hangoztatta Morawiecki a pénteki sajtóértekezleten, hozzátéve: az, ami még egy héttel ezelőtt lehetetlennek tűnt, néhány nap elmúltával elfogadhatóvá válik.



"Amikor a bombák most a lengyel határhoz egyre közelebb zuhannak le, mi ezzel fogunk érvelni, akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legprogresszívabb javaslatait, akár a mi, Kijevben megfogalmazott javaslatainkat illetően" - utalt a lengyel kormányfő a Lemberg (Lviv) térségét pénteken ért rakétatámadásra, valamint a repüléstilalmi övezet ukrán javaslatára is.

Oroszországnak tudnia kell, "hogy nem büntetlen, hogy egy szuverén állam, amilyen Ukrajna, jogosult különféle jellegű missziók meghívására a területe védelme, a nők, gyermekek, kórházak, bölcsődék védelme érdekében" - jelentette ki Morawiecki.



Kaczynski javaslata kapcsán Ned Price amerikai külügyminisztériumi szóvivő szerdán elmondta: az Egyesült Államok el akar kerülni mindent, ami meghosszabbítaná az ukrajnai háborút, az amerikai katonai jelenlét pedig a konfliktus elmélyítéséhez vezethetne.



A német sajtó pedig szerdán arról írt, hogy a békefenntartó misszió javaslatát elutasítja Olaf Scholz német kancellár.



Morten Bodskov dán védelmi miniszter viszont pénteken jelezte: a dán kormány kész katonákat küldeni az ukrajnai békemisszió keretében.



Jana Cernochová cseh védelmi miniszter pénteken Pozsonyban a szlovák hivatali partnerével közös sajtóértekezleten elmondta: kész a lengyel javaslat megvitatására, valamint a nemzetközi joggal összhangban lévő, akár "nem megszokott" megoldás keresésére.



Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter azt közölte: meg szeretné várni a javaslat részleteit.



A NATO-tagországok állam-, és kormányfői jövő csütörtökön tartanak értekezletet Brüsszelben.