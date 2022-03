Putyin beszédet mondott egy zsúfolt stadionban, de aztán hirtelen félbeszakították... - videók

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a moszkvai Luzsnyiki Stadionban nyilvános beszédet mondott, méltatta országát: "Régóta nem látott ilyen egységet az ország" - mondta Putyin a tömeghez fordulva.



Az eseménnyel hivatalosan a Krím Oroszország általi annektálásának 8. évfordulóját ünnepelték, de a sok beszéd középpontjában Ukrajna jelenlegi inváziója állt. A moszkvai rendőrség tájékoztatása szerint több mint 200 ezren tartózkodtak a 2018-as labdarúgó-világbajnokságnak otthont adó Luzsnyiki Stadionban, és sokan láttak a „Z” szimbólummal díszített zászlókat lengetni. A "Z" szimbólum az ukrajnai orosz invázió nyilvános támogatásának fő szimbólumává vált.



Putyin beszédében azzal próbálta igazolni országa tetteit, hogy megismételte azokat az állításokat, amelyek szerint Ukrajna népirtást követ el a Donbász térségében. "Ez valóban népirtás volt. Ennek megállítása volt a különleges művelet célja" - mondta Putyin, hozzátéve, hogy az ukrán civilek az orosz csapatok érkezését ünneplik.



Az orosz vezető egy bibliai idézetet is átfogalmazott: " Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért."

Épphogy Putyin elkezdte a beszédét, az orosz állami televízió váratlanul megszakította az élő közvetítést a zsúfolásig megtelt stadionból. Helyette bevágták az állami televízió által a nap elején sugárzott hazafias dalokat, amelyet a népszerű orosz zenész, Oleg Gazmanov adott elő. Nem sokkal ezután Putyin körülbelül 5 percig tartó beszédét az elejétől újra sugározták, az orosz vezető pedig befejezte beszédét és elhagyta a színpadot.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy az átvitel hirtelen megszakadása a "szerver technikai hibája" miatt következett be - jelentette a RIA orosz állami hírügynökség.

