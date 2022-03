Háború

A legendás kanadai mesterlövész, Wali Ukrajnába ment, de az oroszok szerint már megölték

Az orosz agresszió kezdete óta rengeteg külföldi önkéntes érkezett Ukrajnába, például Horvátországból is. Közülük egy érkezése azonban különös figyelmet keltett.

Wali a beceneve, vagy ahogy gyakran mondják, a "nom de guerre" a kanadai hadsereg egy titokzatos veteránja, aki a világ leghalálosabb mesterlövészeként ismert. 40 éves Wali, aki 2009 és 2011 között a 22. kanadai királyi ezredben szolgált az afganisztáni háborban, otthagyta menyasszonyát Montrealban, egy éves fiát és jól fizető IT szektori állását, azért, hogy segítsen leküzdeni az orosz agressziót.

Walit a CNN riportercsapata is lefilmezte az ukrán határhoz közeli lengyel vasútállomáson, Kijev felé tartva. Elmondta nekik, hogy egy barátja meghívására jött, aki azt mondta neki, hogy "nagyon szükségük van rád".



Wali Kijevben, különleges rejtett pozícióban várja az orosz hadsereg érkezését és az azt követő nagy csatát a városért, tapasztalatait pedig Facebook-oldalán meséli el: La Torche et l'Épée – A fáklya és a kard.



Az Ukraine News UK ukrán Twitter-oldal aznap arról számolt be, hogy Wali már 11 orosz katonát ölt meg egy mesterlövész lesből.

Az orosz sajtó azonban csak egy nappal később jelentette, hogy megölték: "Wali kanadai mesterlövészt, akit a "világ leghalálosabb mesterlövészének" tituláltak, az orosz erők mindössze 20 perccel azután ölték meg, hogy Mariupolban akcióba lépett" - írta a Russia Informa. A lap rasszistának is nevezte, aki szeret iszlám fegyveresekre lőni, de nem oroszokra, mert "végül is fehérek", és mentálisan instabil személynek írták le, azt állítva, hogy megpróbálta megölni szobatársát.

A Norman Brigád nevű, Ukrajnában tartózkodó kanadai önkéntesekből álló egység azonban Facebook-oldalán közölte, hogy Wali halálhíre hamis, és még csak nem is a mariupoli csatatéren tartózkodik. Már csak azért is hihetetlen, mert ezt az Azovi-tenger partján fekvő várost hetek óta orosz erők vették körül, be sem tudna jutni.

Canadian sniper Wali Dubbed "the wold's deadliest sniper" Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA — Russia Informa (@Russiainforma) March 15, 2022

Arra viszont utalhat, hogy tényleg történt vele valami, hogy Facebook-oldalán az utolsó bejegyzés március 14-én, egy nappal azelőtt kelt, hogy az oroszok halottnak nyilvánították. Ezt megelőzően gyakorlatilag naponta posztolt. A legutóbbi bejelentésben azt mondta követőinek, hogy ne aggódjanak a biztonsága miatt, mert "már messze van a tegnap bombázott bázistól".



A bázis, amelyre utalt, nyilvánvalóan a Lviv melletti Jaworivban található Nemzetközi Békefenntartó és Biztonsági Központ volt, közel a lengyel határhoz. A bázison ukrán katonákat képeztek ki, gyakran NATO-oktatók részvételével, és a háború kezdete óta külföldi önkénteseket képeztek ki.



Oroszország közölte, hogy 180 "külföldi zsoldost" ölt meg a bázis elleni rakétatámadás során. Ukrajna "tiszta orosz propagandaként" utasította el.

Wali egyébként 2015-ben kilépett a kanadai hadseregből, de nem sokkal ezután külföldi önkéntesként csatlakozott a kurd erőkhöz az Iszlám Állam elleni harcban Irakban és Szíriában. Ott saját állítása szerint megdöntötte a leghosszabb lövés rekordját – elmondása szerint 3,5 kilométeres távolságból ölt meg egy ISIS harcost.



"Segíteni akarok nekik, mert egyszerűen szabadok akarnak lenni" - mondta a kanadai CBC televíziónak a hónap elején: "Segítenem kell, mert itt bombázzák az embereket, csak azért, mert európaiak akarnak lenni, nem oroszok. Hozzátette, három másik önkéntessel érkezett, és az ukránok lelkesen, "öleléssel, kézfogással, zászlókkal és fényképezéssel" fogadták őket.



"Nem szeretem a gondolatot, hogy lelőjek valakit. De ha eljön az ideje, hogy meghúzzam az elsütőbillentyűt, nem fogok habozni. Ha Putyin tényleg Kijevet akarja, akkor óriási árat kell fizetnie. Senki sem akar itt oroszokat és mindenki ellen fog állni. A kár, amit bennük okozhatunk, őrült lesz. Annyi életet fog veszíteni, hogy ez lesz az új Sztálingrád" - mondta a Daily Mailnek.



„Az oroszoknak nem sikerült elfoglalniuk Harkovot és Mariupolt, amelyek kisebb városok. Nincs esély Kijev elfoglalására. Mindenki jobban jár, ha úgy dönt, hogy nem támad" - zárta gondolatait.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

"A mesterlövészek átlagos termelékenysége napi hét (megölt) ember. Egy olyan fronton, mint az ukrán, a termelékenység elérheti a 10-et is. Wali akár 40 halálesetet is biztosíthat naponta" - közölte a Next fehérorosz független weboldal.



Egyelőre azonban megválaszolatlan marad a kérdés, hol van Wali, és él-e egyáltalán.