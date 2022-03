Ukrajnai háború

Visszavonta az orosz RT televízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási engedélyét a brit felügyelet

29, jelenleg is folyó vizsgálat indult annak feltárására, hogy mennyiben tekinthető pártatlannak az RT hírszolgáltatása az Ukrajna elleni orosz invázióról. 2022.03.19 01:30 MTI

Visszavonta az orosz állami RT hírtelevízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási jogosítványát a műsorszóró engedélyek kiadásáért is felelős brit távközlési felügyeletet (Ofcom).



Az intézkedést az Ofcom pénteki bejelentése szerint az indokolja, hogy a hatóság nem tartja alkalmasnak az RT nagy-britanniai műsorszórási jogosultságának birtokosát, a TV Novosztyi nevű vállalatot e jog további gyakorlására.



Az Ofcom tájékoztatása szerint a döntés előzményeként 29, jelenleg is folyó vizsgálat indult annak feltárására, hogy mennyiben tekinthető pártatlannak az RT hírszolgáltatása az Ukrajna elleni orosz invázióról.



A brit távközlési felügyelet szerint önmagában az is komoly aggály forrása, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi, potenciálisan súlyos probléma merült fel ebben az ügyben, különös tekintettel arra, hogy az RT-re már korábban is 200 ezer font bírságot róttak ki a pártatlanság követelményének megsértése miatt.



Az Ofcom pénteki tájékoztatása szerint az RT nagy-britanniai műsorszórási jogosultságának visszavonását megelőző vizsgálat megállapította, hogy az orosz televíziós csatorna tevékenységét az orosz állam finanszírozza, amely nemrégiben katonai támadást indított egy szomszédos szuverén ország ellen.



A brit hatóság megállapította azt is, hogy Oroszországban olyan új törvények születtek, amelyek gyakorlatilag bűncselekménynek nyilvánítják az orosz állam saját hírszolgáltatási narratívájától eltérő független újságírást, különösen az Ukrajna elleni támadással kapcsolatban.



Az Ofcom mindezek alapján úgy tartja, hogy e korlátozások és körülmények közepette lehetetlennek tűnik az RT számára a nagy-britanniai műsorszórási törvény pártatlansági követelményeinek betartása - áll a brit felügyeleti hatóság pénteki állásfoglalásában.



A közlemény szerint a brit demokratikus társadalomban komolyan kell venni azt a követelményt, hogy a műsorszórók nézőközönsége és hallgatósága illetéktelen beavatkozás nélkül juthasson hírszolgáltatáshoz.



Boris Johnson brit miniszterelnök február végén jelentette be a londoni alsóházban, hogy kormánya felkérte a távközlési felügyeletet az RT nagy-britanniai műsorszolgáltatási tevékenységének felülvizsgálatára.



Johnson a parlamenti tájékoztatón hangsúlyozta: Nagy-Britannia demokrácia, amely hisz a szólásszabadságban, így helyénvaló, hogy az erre illetékes szakhatóság döntsön a médiaszervezetek tevékenységi jogának esetleges megvonásáról, ne pedig a politikusok, "mert ez Oroszországra jellemző".