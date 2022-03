Bűnügy

Több mint 52 ezer azonosítatlan halott van Mexikóban

Több mint 52 ezer azonosítatlan holttest fekszik halottasházakban és tömegsírokban szerte Mexikóban - közölte csütörtökön a Mexikóban Eltűnteinkért Mozgalom nevű civil szervezet, amely eltűnt emberek hozzátartozóit tömöríti.



A szervezet saját kutatást is végzett, valamint a hatóságok által szolgáltatott adatokat is felhasználta jelentése összeállítása során, és a számot Alejandro Encinas emberi jogokért felelős miniszterhelyettes is megerősítette.



Az észak-amerikai államban csaknem 100 ezer embert tartanak nyilván eltűntként. Országos DNS-adatbázis nincsen, így ha emberi maradványokat találnak, nem lehet az örökítőanyagot egyszerűen összevetni az eltűntek nyilvántartott adataival.



Encinas arról is beszámolt, hogy nem csupán az azonosítatlan holttestekről, hanem az azonosított, de senki által nem keresett halottakról sincs átfogó statisztika, amit súlyos jogi mulasztásnak nevezett.



A dpa német hírügynökség azt írja, az azonosítatlan holttestek magas száma arról árulkodik, hogy Mexikóban súlyos válság van, amelyet nemcsak az erőforrások hiánya okoz, hanem az is, hogy a helyi hatóságokban nincs meg az akarat a kialakult helyzet megváltoztatására.