Ukrajnai háború

Belga gyermekjogi biztos: katasztrofálisak az ukrán menekültek fogadásának körülményei

A belga gyermekjogi biztos szerint "katasztrofálisak" az ukrajnai háború elől menekülő családok és gyermekek belgiumi befogadási körülményei - jelentette csütörtökön a The Brussels Times című hírportál.



A lap idézte Bernard De Vos a Vallónia-Brüsszeli Föderáció parlamentjében elmondott szerdai beszédét. De Vos, aki a belgiumi francia nyelvű közösség gyermekjogi ombudsmanja, kifejtette: "a menekültek kénytelenek a hidegben, mosdókat nélkülözve várakozni az elszállásolásra, ennél rosszabb körülményeket az ukrán határon sem tapasztaltam a múlt héten".



De Vos szerint a migrációs hullám kaotikus kezelése miatt a menekülteket kizsákmányolás veszélyezteti Belgiumban. Aggodalmát fejezte ki továbbá a Belgiumba kerülő gyermekek iskoláztatásának megoldatlansága miatt is. Mint mondta, "az oktatási szektor már így is túlterhelt, 20 fős osztályok vannak, miközben 8-10 fős osztályokban kellene a gyerekekkel foglalkozni". Hangsúlyozta, hogy a lelki trauma csökkentése végett a menekült gyermekeknek a lehető leggyorsabban vissza kell kerülniük a társadalmi életbe, vagyis esetükben az oktatásba.



Belgiumban eddig mintegy 11 ezer ukrán menekültet regisztráltak a hatóságok. Kedden a flamand bevándorlás-ellenes jobboldali párt, a Vlaams Belang (Flamand Érdek) arra tett javaslatot, hogy Belgiumban függesszék fel azok menekültkérelmét, akik nem Ukrajnából érkeztek, hogy több hely maradjon a háború elől menekülő ukránoknak. Sammy Mahdi, a szövetségi kormány bevándorlás- és menekültügyi államtitkára ezt a javaslatot "tisztességtelennek és törvénytelennek" minősítette.



"A például Szíriából vagy Afganisztánból érkező emberek menedékkérelmének blokkolása nemcsak jogilag lehetetlen, hanem tiszteletlenség is minden erőszak elől menekülő emberrel szemben" - jelentette ki.



A Vlaams Belang azt is javasolta, hogy Belgium mutasson szolidaritást az Ukrajnával határos uniós tagállamokkal, Magyarországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal és Romániával, és ezt pénzügyi támogatásban is fejezze ki.



A bevándorlásügyi államtitkár szerint összesen körülbelül 200 ezer ukrán menekült fog érkezni Belgiumba. Az országban jelenleg 28 267 olyan menekült tartózkodik, aki nem Ukrajnából érkezett. A helyi sajtó szerint ezeknek a menekülteknek az elhelyezése is több nehézségbe ütközik, főleg a megfelelő szálláshely hiánya miatt.