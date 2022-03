Lebombáztak egy iskolát Harkivnál, sokan meghaltak

Az eddigi adatok szerint 21-en vesztették életüket és 25-en sérültek meg a Harkiv megyében lévő Merefa város elleni orosz tüzérségi támadásban - közölte csütörtökön a kelet-ukrajnai megye ügyészsége.



A korábban megjelent hírek szerint csütörtökre virradóan az orosz erők tüzérségi támadást indítottak a település ellen, és szétlőttek egy iskolát, egy kultúrházat, valamint egy tudományos munkával foglalkozó intézményt - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.



A Harkiv megyei ügyészség közölte, hogy a 25 sérültből tíz állapota súlyos. Még tart a romok eltakarítása. Az ukrán ügyészek büntetőeljárást indítottak a háborús normák és szabályok megsértése miatt, valamint szándékos emberölés gyanújával.



Közben az ukrán belügyminisztérium Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnökre hivatkozva azt közölte, hogy két rendőr meghalt, egy pedig megsebesült, miközben civileket evakuáltak a fővárostól északnyugatra fekvő településekről. A közlemény szerint orosz harckocsik nyitottak tüzet a menekülők konvojára a bucsai járásban, Irpinynél pedig Grad típusú sorozatvetőből indított rakéta talált el egy rendőrautót.



Nyebitov szavai szerint az orosz csapatok az evakuálásra megnyitott "zöldfolyosók fedezékében rejtőztek el" és onnan támadtak, így az evakuálások Kijev megyében jelenleg "ellenséges tűz alatt" folynak. Hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők sikeres támadása után Irpiny, Hosztomel és Nemisajeve irányában az ukrán hadsereg előrenyomult, de még heves harcok dúlnak a térségben. Közölte, hogy Kijev megyében "partizánakciók is megfigyelhetők", állítása szerint "a városok és falvak utcáin orosz katonák és ukrán civilek holttestei hevernek".

Унаслідок обстрілу росіянами Мерефи під Харковом загинула 21 людина, ще 25 поранені (10 - у тяжкому стані). Зруйнована школа, будинок культури та житлові будинки.



As a result of russian shelling of Merefa near Kharkiv, 21 people killed and 25 wounded (10 in critical condition) pic.twitter.com/fD4VNF1iHO