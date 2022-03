Ukrajnai háború

Orosz tábornok: biológiai fegyver összetevőin dolgoztak Ukrajnában

A tábornok bemutatott egy 2015. március 6-i keltezésű dokumentumot, amely szerinte a Pentagon közvetlen részvételét "bizonyítja" az ukrajnai katonai biológiai projektek finanszírozásában. 2022.03.17 17:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oroszország szerint Ukrajna területén biológiai fegyverek komponenseit hozták létre - jelentette ki Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők sugárzás-, vegyi és biológiai védelmi erőinek vezetője csütörtökön Moszkvában.



A tábornok bemutatott egy 2015. március 6-i keltezésű dokumentumot, amely szerinte a Pentagon közvetlen részvételét "bizonyítja" az ukrajnai katonai biológiai projektek finanszírozásában. Kirillov szerint bevett gyakorlat, hogy az Egyesült Államok harmadik országokban, így Afrikában és Ázsiában a helyi nemzeti egészségügyi hatóságok segítségével titkolja el az ott folytatott amerikai egészség- és járványügyi projektek költségét.



Azt állította, hogy az Egyesült Államok Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynöksége (DTRA) és a Black and Veatch amerikai vállalat ukrajnai bio-laboratóriumokkal kiviteleztette az U-P8 kódjelű projektet, amelynek célja a krími-kongói vérzéses láz, a leptoszpirózis és a hantavírus kórokozóinak tanulmányozása. Érvelése szerint az amerikai katonai biológusok azért ezt a helyszínt választották, mert ezeknek a patogéneknek Ukrajna és Oroszország is természetes előfordulási helye, így bevetésük a betegség természetes kitörésének álcázható.



Kirillov szerint a Pentagon és az ukrán egészségügyi tárca által megkötött együttműködési megállapodás alapján a pénzt, az összesen 32 millió dolláros támogatást valójában az ukrán védelmi minisztérium kijevi, odesszai, lvivi és harkivi laboratóriumai kapták a tengerentúlról. Megjegyezte, hogy az U-P8 projekt további finanszírozást kapott, és a megvalósítás határidejét meghosszabbították.



A tábornok dokumentumokra hivatkozva azt mondta, hogy az Egyesült Államok a P-781-es projekt keretében 1,6 millió dollárt fektetett be annak tanulmányozására, hogy milyen módon lehet denevérek közvetítésével betegségeket emberre átvinni. Állítása szerint a kísérleteket egy harkivi laboratóriumban végezték el, a tbiliszi Lugar Központtal együttműködve. Az összeg nagyobb részét Ukrajna kapta meg.



Kirillov azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok akadályozza a Pentagon által külföldön elvégeztetett katonai biológiai tevékenységre vonatkozó adatok közzétételét.

🇷🇺🇺🇦☣️ Briefing on analysis of documents related to US military and biological activities in Ukraine ➡️ https://t.co/3oGoAD3das



Documents ➡️ https://t.co/4B8mx2VYv2



Briefing slides ➡️ https://t.co/Ji3HXRmslX pic.twitter.com/h4f8jZQsok — Минобороны России (@mod_russia) March 17, 2022