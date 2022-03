Ukrajnai háború

Ukrán hírszerzés: több mint harminc, sérült szíriai zsoldos tért haza

A sérültek látványa elkedvetlenítette Szíriában az ukrajnai háborúban orosz oldalon részt venni készülő szíriai zsoldosokat, többen visszavonták jelentkezésüket. 2022.03.17 16:19 MTI

Nemrég több mint harminc, sérült szíriai zsoldos érkezett Oroszországból a szíriai orosz Hmejmim légitámaszpontra, olyanok, akik az ukrajnai harcokban sebesültek meg - állította a kijevi védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága csütörtökön a Telegram üzenetküldő portálon közzétett jelentésében.



Az ukrán katonai hírszerzés szerint a sérültek látványa elkedvetlenítette Szíriában az ukrajnai háborúban orosz oldalon részt venni készülő szíriai zsoldosokat, többen visszavonták jelentkezésüket, de feljegyeztek olyan eseteket is, amelyekben a korábbi jelentkezők állítólag megcsonkították magukat, hogy mégse kelljen harcba menniük. A jelentésben - amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál és az UNIAN ukrán hírügynökség is idézett - azt írták: a zsoldosok egy része úgy tekint az ukrajnai "kalandra", amelyhez előbb Oroszországba, illetve Fehéroroszországba kell utazniuk, mint dezertálási lehetőségre, mert Ukrajnába jutva azután illegális bevándorlóként az Európai Unióba akar eljutni.



Az ukrán hírszerzés semmivel nem támasztotta alá ezt az állítólagos értesülését.



A beszámoló szerint a szíriai Hmejmim támaszpont parancsnoksága azt az utasítást kapta, hogy megközelítőleg napi 300 zsoldost verbuváljon. Például március 15-én 150-et küldtek Oroszországba, hogy részt vegyenek az ukrajnai háborúban - állítja az ukrán hírszerzés.



"A zsoldosoknak azt mondják, hogy pusztán a rendfenntartásban kell részt venniük az Oroszország által megszállt ukrán területeken. Körükben azonban elterjedt a híre annak, hogy ezzel ellentétben harci cselekményekben vetik be őket, ami úgyszintén jelentősen csökkentette a szíriaiak elszántságát" - írta a hírszerzés.



Kijev értesülése szerint Bassár el-Aszad szíriai elnök állítólag negyvenezer fegyverest ígért Oroszországnak. Ezenfelül a hírszerzés olyan információk birtokába jutott, amelyek szerint a közeljövőben fegyvereket, katonai felszereléseket és egyéb erőforrásokat is terveznek szállítani Szíriából Oroszországba és Fehéroroszországba az Ukrajna elleni támadásokban részt vevő orosz erők számára.