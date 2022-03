Ukrajnai háború

Csehország és Litvánia támogatja Ukrajna felvételét az Európai Unióba

Csehország és Litvánia közös álláspontot képvisel az ukrajnai orosz támadás ügyében. Egy demokratikus ország indokolatlan megtámadása, a civilek gyilkolása nem maradhat visszhang nélkül - jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter csütörtökön Prágában, miután tárgyalásokat folytatott Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszterrel, aki rövid látogatát tett Csehországban.



A találkozó utáni sajtótájékoztatón mindkét tárcavezető egybehangzóan leszögezte: országaik támogatják Ukrajna felvételét az Európai Unióba.



"Az orosz és a fehérorosz rendszer megtámadta a demokráciát, a szabad jogállam alapjait" - mondta Lipavsky újságíróknak.



Csehország és Litvánia azon államok közé tartozik, amelyek a legnagyobb konkrét segítséget nyújtják Ukrajnának. "Olyan fegyvereket, fegyverrendszereket, haditechnikát küldünk az ukránoknak, amelyek segítenek megállítani, vagy legalább lassítani az oroszok előrenyomulását" - mutatott rá Landsbergis.



A litván külügyminiszter szerint most arra lenne szükség, hogy a többi állam is növelje az Ukrajnának nyújtott támogatásokat. "Oroszországot el kell szigetelni, s ebbéli igyekezetünkben nem szabad lankadnunk" - hangsúlyozta Landsbergis. Bírálóan szólt arról, hogy egyes államok még a mai napig sem mondták meg egyértelműen, hogy kinek az oldalán állnak. Bár újságírók kérdezték, konkrét államokat nem volt hajlandó megnevezni.



Csehország és Litvánia támogatja Ukrajna európai uniós tagságát. "Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy még azok az államok is, amelyek ebben a kérdésben tartózkodóbbak, támogassák Ukrajna európai ambícióit" - jelentette ki Lipavsky. Landsbergis szerint szakértői csoportot kellene felállítani, amely Ukrajnának segítene az uniós csatlakozásban.