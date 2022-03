Ukrajnai háború

Párizs szerint Oroszország csak színleli a tárgyalást

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter azzal vádolta meg csütörtökön Oroszországot, hogy csak színleli a tárgyalást a tűzszünetről Ukrajnában, miközben továbbra is "a fegyvereket beszélteti".



"Pont úgy, mint Aleppóban (Szíriában) vagy Groznijban (Csecsenföldön), az orosz logika a megszokott hármasságon alapul: válogatás nélküli bombázások, úgynevezett humanitárius folyosók létrehozása azért, hogy aztán az ellenfelet megvádolják ezek semmibe vételével, valamint tárgyalások azzal az egyetlen céllal, hogy színleljék a tárgyalást" - mondta a francia diplomácia vezetője a Le Parisien című napilapban megjelent interjúban.



Moszkva szerdán azt közölte, hogy nem könnyű tárgyalások folynak Oroszország és Ukrajna között, de van remény a kompromisszumra. Az orosz fél azt kérte, hogy Ukrajna nyilvánítsa magát semleges országnak, ezt viszont Kijev elutasította. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor korábban kijelentette, hogy Ukrajna a NATO "nyitott ajtók" politikája ellenére sem lesz az észak-atlanti szövetség tagja.



"Oroszország úgy döntött, hogy továbbra is a fegyvereket beszélteti, és nem hajlandó jelenleg a tűzszünetre" - vélekedett Jean-Yves Le Drian. A tárcavezető Moszkva "maximalista követelésére" hívta fel a figyelmet. Szerinte Oroszország "az ukrán kapitulációt" szeretné, és a városok ostrom alá vételével a háború súlyosbodását tűzte ki célul.



"Ez hosszú távú durva drámai folyamat" - hangsúlyozta a francia külügyminiszter, aki szerint Ukrajna "felelősségteljesen és nyitottan" áll a tárgyalásokhoz.



Elmondta az is, hogy "a nyugatiak eltökéltek a szankciók további szigorításában egészen addig, amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök számára úgy tűnik, a konfliktus folytatásáért fizetett ár olyan magas, hogy jobban megéri neki egy tűzszünet és valódi tárgyalások megkezdése".



"Amennyiben Oroszország vegyi vagy biológiai eszközöket vet be Ukrajnában, az elfogadhatatlan eszkalációhoz vezetne, és válaszul tabu nélküli, radikális és kemény gazdasági szankciókat vonna maga után" - jelentette ki a külügyminiszter.