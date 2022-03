Háború

Brit védelmi minisztérium: Ukrajna kitart, az oroszokat mindenhol megállítják

A brit védelmi minisztérium nemrégiben kiadott közleménye szerint minden fronton leállították az orosz offenzívát Ukrajnában – írja a BBC.



A közlemény hozzátette, hogy az orosz erők "minimális előrehaladást értek el szárazföldön, tengeren vagy légi úton az elmúlt napokban, és továbbra is súlyos veszteségeket szenvednek".



"Ukrajna ellenállása továbbra is kitartó és jól koordinált. Ukrajna területének túlnyomó többsége, beleértve az összes nagyobb várost is, továbbra is ukrán kézen van" - tették hozzá.



Az ukrán hadsereg szerint Oroszország erőfeszítései mostanra a légicsapásokra, bombázásokra és civilek ágyúzására terelődtek, mert földi hadműveletük kudarcot vallott.



Moszkva egyszer már bejelentette áldozatainak számát. Múlt héten körülbelül 500 halott katonáról beszéltek a saját soraikban. Eközben Ukrajna azt állítja, hogy eddig csaknem 13 ezer orosz katonát ölt meg. Az Egyesült Államok a múlt héten közzétett egy becslést, amely szerint körülbelül 7000 áldozat volt az orosz oldalon.