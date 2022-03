Ukrajnai háború

Putyin: Az oroszok meg tudják különböztetni a hazafiakat az árulóktól

A Nyugat megpróbálja meggyengíteni Oroszországot, és ebben "nemzetárulók" segítik, akik "mentálisan" az országukon kívül vannak, az oroszok azonban meg tudják különböztetni a hazafiakat az árulóktól, és a nép "megtisztulása" tőlük segít az állam megerősödésében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai gazdasági videókonferencián.



Putyin a Rosszija 24 televízióban sugárzott beszédében azt hangoztatta, hogy az úgynevezett kollektív Nyugat "képmutató beszédei és jelenlegi cselekedetei" mögött "ellenséges geopolitikai célok" húzódnak meg, mert a Nyugatnak nincs szüksége erős Oroszországra. Emlékeztetett arra, hogy a nyugati országok "támogatták a szeparatizmust, a terrorizmust, bátorították a terroristákat és banditákat az Észak-Kaukázusban".



Ez szerinte kísérlet volt Oroszország szétmorzsolására, területi integritásának megsértésére. "Akkor sem sikerült, most sem fog sikerülni" - szögezte le az államfő.



"Igen, persze, ismét megpróbálnak majd fogadni az úgynevezett ötödik hadoszlopra, a nemzetárulókra, azokra, akik itt, nálunk keresik meg a pénzt, de ott élnek. És nem is a szó földrajzi értelmében élnek ott, hanem a gondolataik, a rabszolgatudatuk szerint" - mondta Putyin.



De szerinte az orosz nép "mindig meg fogja tudni különböztetni az igazi hazafiakat a gazemberektől és az árulóktól, és egyszerűen kiköpi őket, mint a véletlenül bekapott muslincát". Az elnök szerint a társadalom ilyen "természetes és szükséges öntisztulása" csak erősíti az országot.



Putyin azt mondta, hogy nem ítéli el azokat, "akiknek villájuk van Miamiban vagy a francia Riviérán, akik nem tudnak lemondani a libamájról, az osztrigáról vagy az úgynevezett nemi szabadságjogokról". De sokan közülük "eredendően, mentálisan ott vannak", és nem Oroszország oldalán, és ez szerintük egy "magasabb kasztba" tartozás jele.



"Az ilyen emberek az anyjukat is eladnák, csak hogy ennek a nagyon felső kasztnak az előszobájában ülhessenek" - mondta az elnök. De szerinte ennek a "felső kasztnak" ezekre az emberekre jobb esetben "fogyóeszközként" van szüksége ahhoz, hogy maximális kárt okozzon az orosz népnek.



Hozzátette, hogy az "úgynevezett kollektív Nyugat" és annak "ötödik hadoszlopa" megszokta, hogy mindenkit magából kiindulva ítél meg, és úgy gondolja, hogy mindent el lehet adni és meg lehet venni - ezért gondolják, hogy Oroszország "meginog és visszavonul".



"De Oroszország soha nem lesz ilyen szánalmas és megalázott állapotban" - ígérte az elnök.



Putyin a náci Németországban elkövetett antiszemita pogromokhoz hasonlította az oroszokkal szembeni külföldi fellépést.

"A politikai korrektségről, a magántulajdon sérthetetlenségéről és a szólásszabadságról szóló tirádák egy csapásra lehullottak, még az olimpiai elveket is eltiporták, és nem restelltek az (orosz) paralimpikonokkal leszámolni (hazájuk vezetése helyett)" - mondta.



Nehezményezte, hogy sok nyugati országban embereket csak azért, mert Oroszországból származnak, zaklatnak, megtagadják tőlük az orvosi ellátást, kitiltják gyerekeiket az iskolából, a szüleiket megfosztják a munkától, betiltják az orosz zenét, kultúrát, irodalmat. Álláspontja szerint a Nyugat azzal, hogy megpróbálta "eltörölni" Oroszországot, "az illendőség minden álarcát letépte magáról, arcátlan módon kezdett viselkedni, és megmutatta valódi természetét".



"Egyszerűen kikívánkozik az analógia azokkal az antiszemita pogromokkal, amelyeket a nácik követtek el Németországban az 1930-as években, majd később azzal, hogy Hitler számos európai országbeli csatlósával agressziót követett el hazánk ellen a második világháborúban" - mondta Putyin.



Értékelése szerint a Nyugat Moszkvával szembeni szankciós politikája az agresszió minden jegyét magán viseli.



"Az ilyen lépések, amelyeknek a célja gyakorlatilag embermilliók életének megkeserítése, magukon hordozzák a gazdasági, a politikai és az információs eszközökkel történő agresszió minden totális és leplezetlen jelét. A nyugati politikai elit még csak nem is rest erről nyíltan beszélni" - hangoztatta.