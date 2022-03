Ukrajnai háború

Embercsempészeket fogott el a román határrendőrség az ukrán határ közelében

Embercsempészet gyanújával kezdeményezett büntető eljárást a román határrendőrség három román állampolgár ellen, akit az ukrán határ közelében fogtak el - közölte szerdán a Mediafax hírügynökség.



Hétfő éjfél körül a határrendőrség és a csendőrség közös járőrszolgálata próbált megállítani egy, az országhatár felől közeledő gyanús autót a Suceava megyei Radóc (Radauti) közelében, a gépkocsivezető azonban nem állt meg, ezért a hatóságok üldözőbe vették. A sofőr a város bejáratánál elhagyta a járművet és elmenekült. A gépkocsiban hat ukrán állampolgárságú férfit találtak, akiről a hatóságok megállapították, hogy törvénytelenül lépte át az ukrán-román határt.



Mivel mindegyikük menedékjogot kért Romániában, őket a bevándorlási hivatal radóci elhelyezési központjába vitték, ahol szállást és ellátást biztosítanak számukra menedékkérelmük elbírálásáig. Az őket szállító gépkocsivezetőt is elfogták, a vizsgálat során pedig kiderült, hogy a határsértőket két másik román állampolgár is segítette. Ellenük a Suceava megyei törvényszék ügyészsége embercsempészet gyanújával indított eljárást.



Az esetről szintén beszámoló Digi24 hírtelevízió úgy tudja: a román hatóságok eddig 450 olyan ukrán férfit vettek menedékkérőként nyilvántartásba, aki az ukrajnai hadkötelezettség elől a zöldhatáron keresztül szökött át Romániába.



Szerda hajnalig 441 ezer ukrán állampolgár lépte át törvényesen az ukrán-román határt a háború kezdete óta, közülük mintegy 365 ezren már elhagyták Romániát, többségük Magyarország felé.



A román belügyminisztérium szombaton közölt adatai szerint addig 3753 ukrán állampolgár nyújtott be menedékkérelmet Romániában.