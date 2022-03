Jog

Egyesült Államok: 21 tagállam szorgalmazza az abortusztörvény teljes körű végrehajtását

Az Egyesült Államok 21 tagállama kedden beadványban támogatta Dél-Karolina állam szövetségi bírósághoz benyújtott kérvényét, amelyben az abortusztörvény teljes körű alkalmazását szorgalmazza - jelentette a LifeSiteNews című konzervatív amerikai hírportál.



A dél-karolinai abortusztörvény - amely a magzat első szívdobbanásától tiltja a mesterséges terhesség-megszakítást - tavaly február 18-án életbe lépett hatályba, de egy hónappal később, március 19-én, az egyik szövetségi kerületi bíró betiltotta, és a tiltó határozatot idén február 22-én az Egyesült Államok illetékes kerületi fellebbviteli bírósága helybenhagyta.



A törvény értelmében az abortusz tilos, amint a magzat szívhangját észlelik. A törvény azt is előírja, hogy az abortuszt végző klinikáknak lehetőséget kell adniuk az anyának arra, hogy ultrahang-vizsgálatot végeztessen, és megtekinthesse az ultrahangfelvételt, hallhassa a magzati szívverést, és egyéb információkat kapjon a születendő gyermekéről.



A szövetségi bírósághoz beadott kérvényben - amelyet Steve Marshall alabamai főügyész jegyez - kifejtették: egyes tagállamokban akadályozzák az abortusz előtt kötelezően előírt ultrahangos felvételek elkészítését és bemutatását. "A tagállamoknak megkérdőjelezhetetlen érdekük, hogy az abortuszt fontolgató anya számára elérhetővé tegyék a gyermekkel kapcsolatos információkat" - fogalmaznak a beadványban. Ebben az aláíró tagállamok felhívják a figyelmet arra is, hogy vitatott döntésével a fellebbviteli bíróság mindazonáltal elismerte az alsóbb fokú bíróság egyes tévedéseit.



A beadvány hangoztatja, hogy jelenleg legalább 24 tagállamban megkövetelik az abortuszklinikáktól, hogy felajánlják az ultrahang képének megjelenítését a várandós anyának az esetleges abortusz elvégzése előtt. De "ezt a kötelezettséget a dél-karolinai fellebbviteli bíróság eltörölte, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva a tagállam törvényben kifejezett akaratát" - fogalmaz a beadvány, amely utal arra is, hogy 16 másik tagállamban szintén nem alkalmazzák a törvény e cikkét.



A 21 tagállam beadványa a fellebbviteli bíróság döntésének felülvizsgálatát kérte. Az aláírók között van például Alaszka, Arizona, Arkansas, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Texas, Utah, vagy Nyugat-Virginia.