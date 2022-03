Ukrajnai háború

Cseh kormányfő: Ukrajnának most leginkább fegyverekre van szüksége

Ukrajnának most leginkább fegyverekre és haditechnikára van szüksége, hogy sikeresen meg tudja védeni magát az orosz támadás ellen - jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök szerdán Prágában, miután visszatért az ukrán fővárosból, ahol kedden lengyel és szlovén kollégájával együtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Denisz Smihal ukrán kormányfővel találkozott.



"Az oroszok nagy túlerőben vannak, és az ukránoknak most elsősorban légvédelmi rakéták és tankelhárító lövedékek, páncéltörők kellenek. Ha ezekkel Ukrajna rendelkezni fog, képes lesz megvédeni magát" - mondta a cseh kormányfő a prágai katonai repülőtéren megtartott sajtótájékoztatóján.



Petr Fiala úgy vélte: amennyiben Európa és a NATO továbbra is kitart Ukrajna támogatásában, és következetesen alkalmazza az Oroszország elleni gazdasági szankciókat "esély van a (konfliktus) békés, diplomáciai megoldására".



A kijevi tárgyalások tartalmáról szólva Fiala elmondta: a felek felvetették olyan szövetség létrehozását is, amelyben a részt vevő országok menedéket adnának az orosz hadsereget elhagyó katonáknak.



Az ukránok az életükért, a hazájukért és a szabadságért harcolnak, de egyben a többi európai országért is harcolnak - fogalmazott a cseh kormányfő. "Támogatnunk kell őket ebben a harcban. Azért utaztunk oda személyesen, hogy kinyilvánítsuk: a harcban nincsenek egyedül. Mi velük vagyunk" - szögezte le Petr Fiala.



Petr Fiala hangsúlyozta, hogy Csehország továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett és minden módon, beleértve a fegyverszállításokat is, "támogatni fogja harcát az orosz megszállók ellen".