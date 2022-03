Koronavírus-járvány

Romániában lelassult az esetszámok csökkenése

Romániában lelassult az új koronavírusos esetek számának csökkenése, egy héttel azután, hogy feloldották az összes járványügyi korlátozást.



Az egészségügyi minisztérium szerdai összegzése szerint 3913 új fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában, ami alig tíz százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától, a keddi 4854 új eset pedig több mint tíz százalékkal meg is haladta a mozgóátlagot. Ez jelentős változás ahhoz képest, hogy a járvány negyedik hullámának február eleji tetőzése óta a járványgörbe gyorsan hanyatlott, és a napi esetszám általában 40-50 százalékkal kisebb volt az előző két hét átlagánál.



A járványügyi korlátozások eltörlése óta eltelt első hét tapasztalatait összegző sajtóértekezletén Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azonban kifejezte reményét, hogy a tendencia továbbra is csökkenő marad, megjegyezve, hogy a közegészségügyi helyzet alakulása nagymértékben függ az orvosok által ajánlott önkéntes óvintézkedések betartásától.



Rafila szerint nem lehet hatodik járványhullámról beszélni Romániában olyan körülmények között, amikor az ötödik hullám sem ért véget. Az esetszámok nyugat-európai növekedését a tárcavezető a megnövekedett mobilitásnak tulajdonította, az ázsiai romló járványadatokat pedig azzal magyarázta, hogy ott egyes országok még nem szembesültek az omikron vírusvariánssal, így gyakorlatilag ott most kezdődik az ötödik hullám.



A miniszter az összes járványügyi korlátozás azonnali felelősségét elhárítva megjegyezte, hogy a maga részéről a fokozatos lazítást javasolta, végül azonban "az a döntés született", hogy nincs már értelme emiatt érvényben tartani az egészségügyi veszélyhelyzetet, amelynek március 8-i lejártával megszűnt a kijárási és a gyülekezési korlátozásoknak, illetve a maszkviselés kötelezővé tételének a jogalapja. A miniszter jelezte: nyilatkozata nem elhatárolódás, a korlátozások feloldásáról szóló döntést nyilván nem csak egészségügyi szempontok alapján hozták, és azt a kormány valamennyi tagja - így ő is - vállalja.



"Én is örülök annak, hogy visszatértünk a normális életünkhöz, csak az a fontos, hogy ne adjuk fel az óvatosságot" - mondta a miniszter.



Rafila hozzátette: az esetleges hatodik járványhullámot inkább az őszi időszakra valószínűsít, és az esetszámok esetleges emelkedése sem jelenti a korlátozások automatikus visszatérését. Az egészségügyi tárca csak akkor kezdeményez kormányzati intézkedéseket, ha ismét aggasztóan megnövekszik az ellátórendszerre nehezedő nyomás.



A tárca szerdai jelentése szerint jelenleg 3400 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 22 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban. A súlyos esetek száma is hasonló arányban csökkent: jelenleg 516 fertőzöttet ápolnak intenzív osztályon.

A halálesetek számában továbbra is jelentős ingadozások vannak, de a tendencia továbbra is csökkenő: az utóbbi héten 360 áldozatot követelt a járvány, 35 százalékkal kevesebbet, mint az előző hét napon.