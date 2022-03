Hadsereg

Észak-Korea újabb rakétakísérlettel próbálkozott, de ezúttal sikertelenül

Észak-Korea feltehetően újabb rakétakísérlettel próbálkozott szerda reggel, de az sikertelenül végződött - derül ki a dél-koreai hadsereg és a japán média közléséből.



Japán védelmi minisztériumi forrásra hivatkozva a tokiói sajtó jelentette először, hogy Phenjan feltehetőleg ismét fellőtt egy rakétát. A dél-koreai védelmi tárca nem sokkal ezt követően közölte, hogy a lövedéket az észak-koreai főváros közeléből, egy légitámaszpontról indították el, de a kísérlet rögtön indítás után sikertelenül be is fejeződött. A dél-koreai hírügynökségnek egy védelmi forrás később azt mondta, hogy a lövedék a levegőben felrobbant.



Dél-Korea és az Egyesült Államok azzal gyanúsítja Észak-Koreát, hogy egy új rendszerű interkontinentális ballisztikus rakétával kísérletezik. Phenjan ráadásul idén fokozta tesztjeinek gyakoriságát, ez már a tizedik kísérlet lett volna. Észak-Korea a legutóbbi fellövésekkor azt állította, hogy műholdak fejlesztéséhez szükséges teszteket végzett.



Az Egyesült Államok indiai- és csendes-óceáni parancsnoksága szerdán közleményt adott ki, amelyben elítélte a rakétaindítást, és arra szólította fel Észak-Koreát, hogy tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely tovább gyengítheti a biztonsági helyzet stabilitását a térségben. A közleményben egyértelműen ballisztikus rakétaként említették a kilőtt eszközt. Leszögezték azt is, hogy a kísérlet az Egyesült Államokra és szövetségeseire nem jelentett veszélyt.