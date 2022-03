Ukrajnai háború

Az orosz erők túszul ejtettek egy kórházat Mariupolban

Az orosz hadsereg "túszul ejtette" az Azovi-tengeri Mariupolban a megyei intenzív terápiás kórház orvosait és betegeit - közölte kedden az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint Pavlo Kirilenko, a Donyeck megyei katonai adminisztráció vezetője.



"Lehetetlen elhagyni a kórházat. Hevesen lőnek, mi a pincében ülünk. Két napja nem érik el a mentőautók a kórházat. Sokemeletes épületek égnek körös-körül. Az oroszok 400 embert szállítottak át a szomszédos házakból a kórházunkba. Nem tudunk kijutni" - idézte a tisztségviselő a Telegram üzenetküldő portálon az egyik bennrekedt alkalmazottat, aki kijuttatta hozzá az információt.



Kirilenko hozzátette, hogy a napokban az orosz erők gyakorlatilag lerombolták ezt a kórházat. A főépületben csempék hullottak a bombázástól, de a személyzet folytatta a munkát, és az átalakított pincében látják el a betegeket. A megyei vezető nemzetközi emberi jogi szervezetekhez fordult azzal a követeléssel, hogy válaszoljanak "a háborús normák és szokások rosszindulatú megsértésére, a kirívó, emberiesség elleni bűncselekményekre". Hangsúlyozta, hogy meg kell ezért büntetni Oroszországot és minden egyes ukrajnai bűncselekményben érintett állampolgárát.



Az UNIAN ukrán hírügynökség közben azt jelentette, hogy a dél-ukrajnai Mikolajiv környékén az ukrán erők megfutamították az orosz csapatokat, amelyek menekülnek vissza a Krím félsziget irányába. A Telegram üzenetküldő portálon videófelvételt is közzétettek állítólag elvonulóban lévő orosz harcjárművekről.



Vitalij Kim, a megyei katonai-polgári adminisztráció vezetője arról tájékoztatott, hogy "új megközelítéseket" terveznek alkalmazni a város védelmében. "A város védelmének erősítésével kapcsolatban van egy ötlet, amely mindenkinek tetszeni fog. Most műszaki szempontból vizsgálom, egyeztetek a katonai és mérnöki hálózatokkal. Valószínűleg segítséget kérek Odessza lakóitól" - mondta az UNIAN szerint a helyi vezető.



Egy fehérorosz újságíró a Telegramon arról írt, hogy újabb orosz, illetve fehérorosz csapatokat és haditechnikát észleltek Fehéroroszországban az ukrán határ felé haladni. Minszk közelében egy vasútállomáson fehérorosz gyalogsági harcjárműveket rögzítettek videofelvételre egy tehervonaton, a Pripjaty folyónál fekvő Kalinkavicsi felé vezető autópályán "V" jelzésű Sz-400-as légvédelmi rakéták szállítását észlelték, egy másik autópályán pedig hét teherautót láttak Iszkander-rakétákkal.



Az UNIAN szerint az Ukrajna elleni nyílt háború kezdetétől Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megengedte Oroszország fegyveres erőinek, hogy országa területét katonai célokra használják, így az Ukrajnával határos fehérorosz területekről is hajtanak végre rakétatámadásokat ukrán települések ellen.