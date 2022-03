Ukrajnai háború

Új brit törvény: nem maradhatnak névtelenek a külföldi ingatlanbefektetők

Érvénybe lépett kedden az az új brit törvény, amelynek alapján nem maradhatnak névtelenek a külföldi befektetők a brit ingatlanpiacon, és a vállalatalapításhoz is fel kell fedni a tényleges befektetők kilétét.



A brit kormány az Ukrajna elleni orosz invázió után terjesztette be a törvényjavaslatot a parlament elé, azzal a céllal, hogy névtelen külföldi befektetők ne moshassanak tisztára korrupt módon szerzett pénzeket Nagy-Britanniában.



A jogszabály ugyanakkor minden külföldi befektetőre vonatkozik, nemcsak az orosz állampolgárokra.



A törvényt, amely évtizedekre visszamenőleg megköveteli a külföldi ingatlantulajdonosok kilétének felfedését, gyorsított eljárással fogadta el a londoni parlament és II. Erzsébet királynő kedden hirdette ki.



A jogszabály alapján a nagy-britanniai ingatlantulajdonokról új regiszter készül, amely előírja az egyes ingatlanok külföldi tulajdonosainak kilétük felfedését a hatóságok előtt.



Azokat a vállalkozásokat, amelyek nem fedik fel tényleges haszonélvező tulajdonosaik kilétét, az új törvény erőteljesen korlátozza az adott ingatlanok értékesítésében, a szabálysértők pedig napi 2500 font (több mint 1,1 millió forint) pénzbírsággal vagy 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók.



A külföldi ingatlantulajdonosokról készülő új regiszternek Angliában és Walesben húsz évre, Skóciában 2014 decemberéig lesz visszamenőleges hatálya.



Azoknak a külföldi vállalkozásoknak is már teljeskörűen fel kell fedniük tulajdonosi hátterüket, amelyek február 28. és az új tulajdonosi regiszter elkészülte között adják el nagy-britanniai vagyoneszközeiket.



A brit kormány emellett a cégalapítás szabályait is teljesen újraírja.



Az erről összeállított fehér könyv alapján bárkinek, aki az Egyesült Királyság területén vállalatot alapít, működtet, birtokol vagy ellenőrző vállalati részesedése van, igazolnia kell kilétét a brit cégbíróság előtt.



Az új szabályozás alapján a cégbíróságnak joga lesz kétségbe vonni a kérdéses hitelességűnek tűnő adatszolgáltatást, és gyanú esetén értesítheti a brit biztonsági szolgálatokat.



A fehér könyv alapján külföldi vállalati ügynökök a továbbiakban nem alapíthatnak cégeket az Egyesült Királyságban kilétüket eltitkoló oligarchák nevében.



Mindemellett azonnali hatállyal új "kleptokrácia-ügyosztály" jött létre a brit Országos Bűnüldözési Ügynökségen (National Crime Agency, NCA) belül a szankciók kikerülésére tett kísérletek megakadályozására és a külföldiek által korrupt módon szerzett nagy-britanniai vagyoneszközök feltárására.



A brit kormány az utóbbi napokban több száz orosz oligarcha ellen jelentett be nagy-britanniai vagyoneszközeik teljes befagyasztásával és beutazási tilalommal járó szankciókat az Ukrajna elleni orosz invázió miatt.



Köztük van Roman Abramovics, a Premier League-ben játszó londoni Chelsea futballklub tulajdonosa és Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója.

Az intézkedés után nem sokkal a Premier League megfosztotta Abramovicsot a Chelsea igazgatói tisztségétől.