Nem tudni, hol van az a nő, aki a háborúellenes plakáttal betört az orosz műsorba

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egy táblát tartó háborúellenes tüntető moszkvai idő szerint 21 óra 31 perc körül megszakította az egyik orosz állami televízió hírműsorát. Maria Ovszjannikova szintén a tévénél volt szerkesztő és újságíró. "Le a háborúval! Állítsátok meg a háborút! Ne higgyetek a propagandának, itt hazudnak neked" - állt a táblán. Barátainak utolsó információja az volt, hogy a moszkvai Osztankino rendőrkapitányságra vitték és az orosz rendőrség letartóztatta.



Azóta azonban Maria Ovszjannikova tartózkodási helye nem ismert. Ügyvédje állítólag a televízió épületéhez közeli összes rendőrőrsön megpróbálta megtalálni, de nem sikerült.



"A szerkesztő tevékenysége huliganizmus"

Az oroszországi állami média nem foglalkozott tiltakozásával az állami televízióban. Csak egy független újság tett fel róla képet a címlapra, de a kezében tartott transzparensen el kellett homályosítaniuk a szavakat, mert a felirat közzététele bűncselekmény lenne.



Egy állami hírügynökség most arról számolt be, hogy bűnügyi nyomozás indult ellene. Egyes feltételezések szerint ma meg is jelent a moszkvai bíróság előtt – írta a BBC.



Huliganizmusnak minősül annak a szerkesztőnek a ténykedése, aki tegnap este megszakította az orosz állami televízió ismeretterjesztő műsorát az ukrajnai invázió elleni tiltakozásul – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.



"Hagyd abba a háborút, ne higgy a propagandának, itt hazudnak neked"

Mielőtt tiltakozott a televízióban, rögzített egy videót, amelyben bűnnek nevezte az ukrajnai eseményeket, és azt mondta, szégyelli az általa Kreml propagandának nevezett szervezet munkáját.



"Szégyellem magam, hogy megengedtem magamnak, hogy hazudjak a televízió képernyőjén. Szégyellem, hogy hagytam, hogy az oroszok zombikká változzanak" - magyarázta.



Felszólította az orosz népet, hogy tiltakozzanak a háború ellen, mondván, csak ők tudják "megállítani ezt az őrületet".

A woman burst onto Russia's main live evening newscast today with a sign that says:



"Stop the war

Don't believe propaganda

They're lying to you"



And chanting: "Stop the war! No to war!"pic.twitter.com/pKVKZFVEM3