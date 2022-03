Konfliktus

Háárec: Egy eltitkolt, Izraelnek tulajdonított támadással megsemmisítettek több száz iráni drónt

Egy február közepi, mindeddig eltitkolt, Izraelnek tulajdonított támadással megsemmisítettek több száz drónt Iránban - jelentette a Háárec című újság honlapja kedden.



A hat drónnal végrehajtott légitámadás súlyos veszteséget okozott Irán drónarzenáljának, megsemmisített több száz, különböző méretű, távirányítással működő, pilóta nélküli repülőt a nyugat-iráni Kermánsáh városa mellett.



Teherán Izraelt vádolja a támadással, de Jeruzsálem nem ismerte el felelősségét. Ennek a hétnek az elejéig egyik ország sem említette meg a történteket, először vasárnap számolt be róla a libanoni al-Mayadeen tévétársaság, amely kapcsolatban áll a síita, libanoni Hezbollah terrorszervezettel és az azt irányító Iránnal is.



Irán szombat este rakétatámadást intézett Irak kurdisztáni fővárosa, Irbil ellen. Az Al-Mayadeen szerint ez válasz volt az Irán ellen intézett február közepi akcióra. Teherán vállalta a felelősséget az Irbil elleni szombati akcióért, amelyben állítása szerint egy izraeli katonai bázist céloztak ott, de a kurdisztáni kormány szerint egy polgári létesítményt találtak el.



Irán az elmúlt években széles körben alkalmazott fegyverrel felszerelt drónokat a Közel-Keleten végrehajtott támadásokban. Az Iráni Forradalmi Gárda drónokat adott át a jemeni lázadó húsziknak, valamint az iraki és szíriai síita milíciáknak, és a Hezbollahnak is van drónarzenálja.



Az elmúlt hetekben Izrael lelőtte a Hezbollah egyik drónját Észak-Izraelben, Galilea felett, míg egy másiknak sikerült behatolnia, majd távoznia Izrael légteréből. Az izraeli hadsereg a közelmúltban bejelentette, hogy tavaly iráni drónokat semmisítettek meg F-35-ös vadászgépekkel, amely a világon az első ilyen "elfogás" volt - emlékeztetett a Háárec.