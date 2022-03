Háború

Háborúellenes tüntető zavarta meg az orosz állami televízió hírműsorát - videó

Egy táblát tartó háborúellenes tüntető moszkvai idő szerint 21 óra 31 perc körül megszakította az egyik orosz állami televízió hírműsorát.



"Le a háborúval! Állítsátok meg a háborút! Ne higgyetek a propagandának, amit itt hazugsággal mondanak" - állt a táblán. "Oroszok a háború ellen" - áll a tábla utolsó sorában angolul.



Amit a tüntetőről tudni: A táblát tartó nő a csatorna alkalmazottja az OVD-Info, egy független, emberi jogi tiltakozásokat figyelő csoport szerint.



Az OVD-Info a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az alkalmazott Maria Ovszjannikova. Barátai azt mondták az OVD-Infónak, hogy jelenleg a moszkvai Osztankino rendőrkapitányságon tartózkodik.



A CNN nem tudja függetlenül ellenőrizni, hogy a híradót megszakító nő Ovszjannikova-e, de a közösségi média profilokon található, a nevét viselő fotók megegyeznek a képernyőn látott nővel.



A TASZSZ orosz állami hírügynökség egy forrásra hivatkozva megerősítette az OVD-Info értesülését, és hozzátette, hogy a nő ellen büntetőeljárás indulhat.



Az OVD-Info megszerezte azt a videót is, amelyet állítólag Ovszjannikova készített, mielőtt megszakította a híradót.



"Ami most Ukrajnában történik, az bűncselekmény, és Oroszország maga az agresszor ország, ám a felelősség ezért az agresszióért egyetlen ember lelkiismeretét terheli. Ez az ember Vlagyimir Putyin" - mondta Ovszjannikova a videóban, megjegyezve, hogy édesapja ukrán, édesanyja pedig orosz.



"Sajnos az elmúlt években az 1-es Csatornának dolgoztam és Kreml-propagandát csináltam, de most már nagyon szégyellem magam emiatt" - mondta. "Szégyellem, hogy hagytam, hogy hazugságokat beszéljek a tévéképernyőkről, szégyellem, hogy hagytam, hogy zombizzák az orosz embereket".



"Szégyellem, hogy 2014-ben hallgattunk, amikor mindez csak elkezdődött" - mondta. "Nem mentünk el a tüntetésekre, amikor a Kreml megmérgezte Navalnijt, csak némán néztük ezt az emberellenes rendszert, és most a világ örökre hátat fordított nekünk, és az utódaink újabb tíz generációja nem lesz képes lemosni magáról ennek a testvérháborúnak a szégyenét"."



"Mi orosz emberek vagyunk, gondolkodó és okos emberek, és csak a mi erőnkben áll megállítani ezt az egész őrületet" - mondja. "Menjetek el a megmozdulásokra és ne féljetek! Nem tudnak mindannyiunkat eltávolítani!"



Az adásmegszakításról készült videók röviddel a sugárzás után gyorsan felkerültek a közösségi médiára. A CNN az orosz Channel One VK profiljának élő közvetítéséből szerezte meg a videót.



Magát az élő közvetítést perceken belül eltávolították.