A horvát államfő légvédelmi rendszer kiépítését sürgeti

A horvát légvédelmi rendszer kiépítését sürgette Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn, a horvát védelmi erők és a biztonsági hírszerző ügynökség vezetőivel tartott megbeszélését követő sajtótájékoztatón.



Úgy vélte, most jött el az ideje annak, hogy gyorsan lépjenek, bár hozzátette: nem valószínű, hogy a Zágrábban lezuhant drónhoz hasonló eset még egyszer előfordulhat. Ennek ellenére - mint mondta - a döntést maguknak kell meghozniuk.



"A drón átrepült Magyarországon. Megtörtént. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy ilyesmi nem fog még egyszer megismétlődni" - fogalmazott az államfő, hozzátéve, hogy kapcsolatban állnak a magyar féllel, de a történteken már nem lehet változtatni.



"Tanultunk ebből valamit, NATO-tagok vagyunk, de a saját biztonságunkról csak mi gondoskodhatunk" - hangsúlyozta. "Ez egy csúnya, veszélyes incidens volt" - mondta, és arra kért mindenkit, aki információval rendelkezik a vizsgálatról, hogy hallgasson róla.



Az államfő - hiába firtatták újságírók - nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, valóban volt-e bomba a lezuhant drónon. Erről vasárnap Mario Banozic védelmi miniszter tett bejelentést. A tárcavezető arról beszélt, hogy robbanószerkezet nyomaira, légibomba darabjaira bukkantak annak a lezuhant pilóta nélküli repülőgépnek a roncsai között, amelyet a becsapódás helyszínén, háromméteres kráterből emeltek ki.



Milanovic szerint felelőtlenek és veszélyesek az ilyen kijelentések.



A bombáról szóló hírek hitelességét több horvát katonai szakértő is megkérdőjelezte. Szerintük, ha valóban lett volna bomba a drónon, az sokkal nagyobb pusztítást okozott volna. Feltehetően az önmegsemmisítő rendszer aktiválódott, amikor kifogyott a robotrepülőgép üzemanyaga, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a rajta tárolt információkhoz - hangoztatták.



A pilóta nélküli repülőgép csütörtökön este 23 óra után néhány perccel, egy kollégium közelében zuhant le, és csapódott a földbe a horvát főváros területén, a Jarun tó térségében. A területet még aznap éjjel lezárták. Személyi sérülés nem történt, károk a környéken parkoló gépkocsikban keletkeztek.



A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint több NATO-tagország, így Magyarország légtere is érintett volt a drón repülésében. A szövetségesek szorosan együttműködnek a vizsgálatok során.