Háború

Kijevi professzor: Tudjuk, ki fenyegette meg Horvátországot, és az nem Ukrajna volt

Azt, hogy Oroszország meddig bírja ezt a katonai hadjáratot, Kamenyecszkij szerint az orosz katonák megadása és a lázadások, amelyek a határon zajlanak a "hadműveletben" való részvételre odaküldött csapatok között, önmagukért beszélnek. Ez is azt mutatja, hogy az agresszornak még mindig nincs erkölcsi tekintélye a saját soraiban sem. "Azt mondják, hogy itt valami olyasmi történik, amivel a vezetésük nem számolt, és ez a demoralizáció szerves része" - mondta.



Azt, hogy az orosz erők használnak-e tiltott fegyvereket, Kamenyecszkij megerősítette. Viszont arra az orosz vádakra, hogy Ukrajnában vegyifegyver-laboratóriumok működtek, a következőket mondta: "Ami a vegyi fegyvereket illeti, Ukrajnában is több ezer laboratórium működik, mint minden országban. Veszélyes bakteriológiai laboratóriumoknak tekinthetjük ezeket? Ukrajna nem engedheti meg magának, hogy műszakilag ilyen fegyvert készítsen, mert nincs hol tesztelni. Oroszországnak van hol tesztelni. Nekünk nincs, és nincs is rá szükségünk, mert nem ilyen helyzetekre készültünk." Leszögezte, hogy Ukrajna nem gyártott vegyi fegyvert. "Ez színtiszta kitaláció."



Arra a kérdésre, hogy van-e lehetősége a Nyugatnak belekeveredni az ukrajnai háborúba, Kamenyecszkij azt mondta: "Eddig sajnos nem látok ilyen lehetőségeket. Sajnálom, hogy egyes nyugati országok lemondanak Ukrajna megsegítéséről, pedig már csak a légtér lezárása is jó dolog lenne. Horvátországban bebizonyosodott, hogy ez mennyire fontos."



A múlt heti zágrábi drónbalesetről Kamenyecszkij azt mondta: "Ki és miért, a legrejtélyesebb kérdések. Nincs értelme ilyesmit szegezni Ukrajna számára. Tudjuk, ki fenyegette meg Horvátországot, és az nem Ukrajna volt."



Elképzelhető, hogy a szerkezetet orosz ellenőrzés alatt álló területről indították, hozzátéve, hogy a gép alapos vizsgálatai bizonyítják, hogy nem ukrán eredetű. Úgy véli továbbá, hogy a repülőgép Zágrábba érkezése és lezuhanása fenyegetésnek tekinthető.



Kamenyecszkij szerint nehéz konkrét célpontot eltalálni ezzel a rakétával, de aki küldte, az meg akarta mutatni, hogy a Nyugat nincs védve.