Háború

A magyar légvédelem 120 kg-os bombát hagyott végigrepülni az ország a felett?

Vasárnap kiemelték a pilóta nélküli, szovjet gyártmányú katonai repülőgép legtöbb részét, amely csütörtök este zuhant le Zágrábban, a Száva Diákotthon közelében.



Mario Banozic védelmi miniszter közölte, hogy a kráterben robbanóanyag nyomait és légibomba alkatrészeit találták, mondván, hogy nem felderítő repülőgépről van szó. Nyomozás következik, a példátlan esetnek, amely a puszta szerencse folytán nem végződött nagy tragédiával, minden részletének ki kell derülnie.



A HRT a horvát Honvédelmi Minisztérium magasrangú forrásaiból úgy értesült, hogy a bombát egy legfeljebb 120 kilogramm tömegű repülőgépben találták. De ahogy az űrhajó a puha talajnak ütközött, a robbanás a föld alatt történt. Ha például aszfaltnak vagy betonnak ütközne, a következmények katasztrofálisak lennének a forrás szerint.



"Robbanóanyag-maradványokat és arra utaló nyomokat találtak, hogy ez nem egy felderítő repülőgép. Megtaláltuk egy légibomba alkatrészeit. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az is szovjet gyártmány, mint más tárgyak is" – mondta.



"A kérdés továbbra is adott: orosz vagy ukrán volt? Vannak olyan elemek, amelyek mindkét oldalról érkezhettek. A becsapódási terület ma már biztonságos, nincsenek robbanószerkezet-maradványok, de a katonaság, a rendőrség és a szakemberek továbbra is megvizsgálják, hogy maradt-e a kráterben valami" - mondta Banoµić.



Három H1-szakértő kommentálta a védelmi minisztérium azon állításait, amelyek szerint a gépen egy 120 kilogrammot is elérő bomba volt, és az a földben robbant fel.



Robert Baric katonai elemző nyilatkozott először mindenről:

"Nagyon-nagyon furcsa számomra a történet. Ha ekkora mennyiségű robbanóanyag felrobban, akkor nemhogy egyetlen kutatórepülőgép sem maradna, de a diákszálló egy része is eltűnt volna. A MOD-nak jobb bizonyítékot kell szolgáltatnia ezekre az állításokra. Úgy gondolom, hogy két kamera és elektronikus jelrögzítő készülék önmegsemmisítése aktiválódott. A cél az, hogy az ellenfél ne kapja meg ezt az információt. Vannak patronok is a kamerák kilökésére” – mondta.

Ivan Selak volt katonai pilóta is úgy véli, nincs esély arra, hogy 120 kilogrammos bomba lett volna a gépben. Csak az újságírókat és a közvéleményt húzzák.



Végül Viktor Koprivnjak, a horvát légierő egykori parancsnoka szerint bárhol leesne egy ilyen drón, az ekkora krátert hagyott volna magaután. Ha robbant volna, akkor nem ekkora lenne a lyuk. Egyértelmű, hogy bizonyos egységek önmegsemmisítő funkciója lépett életbe, senki sem akarja hogy titokat hagyjon hátra. "Ez egy kis mennyiségű robbanóanyag. Ez nem okozott különösebb hullámokat, hogy a szeizmológusok rögzíthették volna."