Ukrajnai háború

Franciaország egymillió eurós alappal támogatja az ukrán és az orosz ellenzéki művészeket

Ezen felül további 300 ezer eurót biztosít a kulturális minisztérium a művészeti iskolákba érkező ukrán és orosz diákok számára. 2022.03.14 23:38 MTI

Franciaország egymillió eurós alapot hoz létre az ukrán kulturális élet azon művészeinek befogadására, akik az orosz támadás miatt voltak kénytelenek elhagyni a hazájukat, de az intézkedés nyitva áll az orosz ellenzéki alkotók számára is - jelentette be a kulturális tárca.



Az egymillión felül további 300 ezer eurót biztosít a kulturális minisztérium a művészeti iskolákba érkező ukrán és orosz diákok számára - olvasható a közleményben.



A támogatott ukrán és orosz alkotókat három hónapon át családjukkal együtt művészeti rezidenciákon szállásolják el, és oroszul és ukránul segítik a francia hatóságok az eligazodásban.



Az alapból az alkotói folyamatot és a művészeti tevékenységet kívánja támogatni a francia állam, például kutatói ösztöndíjakkal vagy előadások bemutatásának támogatásával.



Roselyne Bachelot francia kulturális miniszter már korábban jelezte, hogy Franciaország, ahova eddig mintegy 10 ezer ukrán menekült érkezett a háború február 24-i kitörése óta, az emigrációba kényszerülő orosz művészeket is támogatja.



A tárcavezető azt is jelezte: megkérte a francia állami intézményeket, hogy mondjanak le vagy halasszanak el minden olyan eseményt, amely az orosz hivatalos kulturális intézmények és olyan művészek közreműködésével készült, akik hosszú ideje nyilvánosan és egyértelműen Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere mellett foglalnak állást.