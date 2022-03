Ukrajnai háború

A Kreml nem utasítja el egy Putyin-Zelenszkij-találkozó lehetőségét

Moszkva sosem utasította el Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának lehetőségét, ám előre szeretné tudni, hogy mi szerepel majd a napirendjén, és hogy milyen eredmény várható tőle - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva.



Peszkov Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter nyilatkozatára reagált, aki azt állította, hogy Putyin a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott telefonbeszélgetések során azt mondta, hogy nem ellenzi a Zelenszkijjel történő találkozót.



"Többször elmondtuk, hogy senki sem zárta ki a Vlagyimir Putyin és a Zelenszkij elnök közötti találkozó lehetőségét. De meg kell értenünk, hogy mi legyen ennek a találkozónak az eredménye, és hogy mit fognak megvitatni rajta" - mondta a szóvivő arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon az orosz fél valóban kifejezte-e készségét egy feltételekhez nem kötött találkozóra.



"Ennek érdekében dolgoznak küldöttségek, amelyek közül a miénket (Vlagyimir) Megyinszkij (elnöki tanácsadó) vezeti. Még korai lenne az eredményekről beszélni" - tette hozzá.



Leonyid Szluckij, az Ukrajnával tárgyaló orosz delegáció tagja, az alsóház külügyi bizottságának alelnöke az RT televíziónak azt mondta, hogy a Moszkva és Kijev közötti tárgyalási folyamatban előrelépés történt, amely a személyes várakozása szerint "az elkövetkező napokban a két delegáció egységes álláspontjává, aláírandó dokumentumokká változhat".



Szluckij szerint a dokumentumok aláírása nagyon fontos lenne a feszültség csökkentése érdekében és emberéleteket mentene meg.



Az orosz-ukrán tárgyalásoknak eddig három fordulóját tartották meg Fehéroroszországban és online továbbra is kapcsolatban állnak egymással. Ezek egyik fél számára sem hozták meg azt általa várt eredményt, ugyanakkor egyik oldal sem zárkózott el a folytatás elől. Mindkét fél pozitív fejleményekről szólt a bekerített ukrán városokból kivezető humanitárius folyosók kérdésében.



Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója vasárnapi tévényilatkozatban úgy vélekedett, hogy a csúcstalálkozó, ha nem is két-három nap múlva, de már a belátható jövőben megtörténhet és Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tető alá hozzák. Arról is szólt, hogy keresik a megfelelő tárgyalási helyszínt. Korábban Zelenszkij Jeruzsálemet említette ebben a lehetséges minőségben.