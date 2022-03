Ukrajnai háború

Orosz pénzügyminiszter: a devizatartalékok felét befagyasztották

Az orosz jegybank devizatartalékainak felét befagyasztották a szankciók miatt - jelentette ki Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter vasárnap a Rosszija-1 televíziós csatornán.



"Ez körülbelül a fele azoknak a tartalékoknak, amelyekkel rendelkeztünk. Összesen körülbelül 640 milliárd dollárnyi tartalékunk van, körülbelül 300 milliárd dollárnyi tartalékunk van most olyan állapotban, amelyben nem tudjuk felhasználni" - mondta Sziluanov.



A miniszter elmondta, hogy Oroszország tartalékainak egy része kínai devizában van, eközben a nyugati országok nyomást gyakorolnak Kínára, hogy korlátozza az orosz féllel folytatott kereskedelmet.



"Minden bizonnyal nyomás nehezedik (a kínaiakra), hogy korlátozzák a nálunk renminbiben elhelyezett tartalékokhoz való hozzáférést. De, úgy gondolom, hogy a Kínával való partnerségünk továbbra is lehetővé teszi számunkra, hogy nemcsak megőrizzük, hanem meg is sokszorozzuk általunk elért együttműködést egy olyan időszakban, amikor a nyugati piacok zárva vannak" - mondta Sziluanov.



A miniszter emlékeztetett rá, hogy az Oroszországgal szemben barátságtalan országokkal szembeni adósságot rubelben fogják kifizetni.