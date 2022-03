Háború

Evakuálták a kollégiumot, ahol becsapódott a rejtélyes drón - képek a roncsról

Csütörtökön 23 óra után hangos csattanás hallatszott Zágráb egyik részén, miután lezuhant egy szovjet gyártmányú gép, amely a magyar légtérből érkezett.



Szakértők szerint - a roncsok alapján - egy feltehetően Ukrajnából elindított, TU-141 típusú szovjet hadműveleti-harcászati felderítő robotrepülőgép zuhant le a horvát főváros területén, a Jarun tó mellett, a helyszínen három méter átmérőjű kráter keletkezett.



Andrej Plenković horvát kormányfő azt mondta, hogy tekintettel a városrész népsűrűségére, nem volt tragikusabb következménye. Mintegy 40 autó sérült meg.



Nem szabad megismétlődnie

"Ez arra utal, hogy magán a NATO-n belül is szorosabb együttműködésre van szükség, mert ez a NATO légtere, román, magyar és horvát, és ezt a helyzetet nem tűrhetjük, és nem is szabad, hogy ez megtörténjen" - hangsúlyozta Plenković.



A miniszterelnök minden uniós tagállam vezetőjét és Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt tájékoztatta az esetről, megjegyezve, hogy a szövetség vagy az EU bármely tagállamának területén más városban is megtörténhet ilyesmi.



Hogyan lehetséges, hogy egyik ország sem figyelmeztette Horvátországot, amelyen a drón áthaladt? - tette fel a kérdést. "Magyarországnak válaszolnia kell arra, hogy miért nem reagált, ki a felelős!"



"Írtunk egy levelet, amelyben magyarázatot kértünk arra vonatkozóan, hogy lehetséges, hogy ilyesmi megtörténhet vészriasztás vagy reakció nélkül" - mondta Plenković, arra figyelmeztetve, hogy a gép akár a paksi atomerőműre is lezuhanhatott volna.



"A nyomozás az ő oldalukon áll. Ez Magyarország, a hadsereg, a légierő, a NATO dolga, ez nem egy olyan dolog, amit innen tudhatunk, ezért nem akarok találgatásokba bocsátkozni" - mondta.



Úgy véli, a NATO meg tudja védeni a horvát légteret, mert - mint mondta - előre nem látható volt, ami történt, valami nem működött jól. "De most, ezek után, azt hiszem, mindenki ébersége sokkal nagyobb lesz" - mondta.



Arra a kérdésre, hogy kell-e aggódniuk a polgároknak, azt mondta, nagyon vicces lenne azt állítani, hogy minden jó és nagyszerű, miután egy ilyen repülőgép lezuhant a fővárosban, de hozzátette, ez egy kivételes eset.