Koronavírus-járvány

Románia nem kötelezi már digitális adatlap kitöltésére a beutazókat

Nem szükséges ezentúl kitölteniük a Romániába utazóknak a PLF (Passenger Locator Form) digitális járványügyi adatlapot - döntött pénteki ülésén a bukaresti kormány.



A Románia által tavaly december 20-án bevezetett, online elérhető űrlapon az utas nevére, romániai elérhetőségére, a járműre és az esetleges útitársakra vonatkozó információkat kellett megadni, hogy a hatóságok adott esetben megtalálják és figyelmeztethessék azoknak az útitársait, akikről a határátlépés után kiderül, hogy koronavírussal fertőzöttek.



A bukaresti kormány február elején felmentette az adatlap kitöltésének kötelezettsége alól a határt gyakran átlépő hivatásos járművezetőket és ingázókat, a PLF kitöltésének elmulasztásáért kirótt bírságokat pedig 2000 lejről (150 ezer forint) 500 lejre csökkentette.



A pénteki kormányhatározatot ismertető Dan Carbunaru kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a bukaresti kormány rendelkezése csakis a Romániába belépő utasokra vonatkozik, de vannak még olyan országok, amelyek továbbra is igénylik a PLF kitöltését beutazáskor.



Románia egyébként már szerdától megszüntette a koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozásokat. A lazításokról nem kellett semmilyen jogszabályt hoznia, egyszerűen március 8-a után már nem hosszabbította meg a 2020 májusa óta folyamatosan hatályban tartott egészségügyi veszélyhelyzetet, amely jogalapot teremtett a kijárás és gyülekezés korlátozására, és az egészségügyi védőmaszk viselésének kötelezővé tételére, így a határidő lejártával maguk a korlátozások is hatályukat vesztették.



A digitális adatlap használatát azonban tavaly decemberben külön kormányrendeletben vezették be, így hatályon kívül helyezéséhez is sürgősségi rendeletet kellett kiadnia a bukaresti kormánynak.