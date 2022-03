Koronavírus-járvány

A Nyugat-Balkánon jelentősen enyhítettek a korlátozásokon

Jelentősen enyhítettek a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, például több helyen eltörölték a kötelező maszkviselést.



Szerbiában szombattól felfüggesztik az oltási igazolások használatát, valamint eltörlik a zárt térben tartózkodókra vonatkozó számbeli korlátozást is. A védőmaszkok használata zárt térben továbbra is ajánlott, az egészségügyi és szociális intézményekben viszont kötelező. Emellett lehetővé tették, hogy a veszélyeztetett csoportokba tartozók a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagját is megkaphassák, ha már eltelt legalább öt hónap a harmadik adag felvétele óta.



Eltöröltek minden intézkedést, amely eddig érvényben volt a Montenegróba történő belépéshez, tehát ezentúl sem oltási igazolásra, sem tesztre nincs szükség ahhoz, hogy valaki az Adria-parti országba látogasson. Az intézkedés pénteken lépett életbe, és egyelőre két hétre szól, de ha a járványhelyzet továbbra is kedvezően alakul, meghosszabbítják. Az oltási igazolások használatát is megszüntetik, ezentúl minden vendéglátó- és szórakozóhely, minden kulturális és sportesemény is igazolás nélkül látogatható.



Bosznia-Hercegovinában is enyhítettek a korlátozásokon, a továbbiakban a maszk viselése csakis az egészségügyi intézményekben kötelező, oltási igazolásokra pedig már nem lesz szükség.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 2139-cel 1 934 953-ra, Koszovóban 37-tel 226 766-ra, Észak-Macedóniában 318-cal 300 714-re, Montenegróban 86-tal 231 313-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 145-tel 372 962-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 21-gyel 15 533-ra, Koszovóban eggyel 3123-ra, Észak-Macedóniában 13-mal 9117-re, Montenegróban kettővel 2692-re, Bosznia-Hercegovinában pedig tizeneggyel 15 610-re növekedett.