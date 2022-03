Ukrajnából indított robotrepülőgép zuhanhatott le a horvát fővárosban - videó

Szakértők szerint - a roncsok alapján - egy feltehetően Ukrajnából elindított, TU-141 típusú szovjet hadműveleti-harcászati felderítő robotrepülőgép zuhant le a horvát főváros területén - jelentette pénteken az Index.hr című helyi hírportál meg nem nevezett szakértőkre hivatkozva.



Az eset csütörtökön valamivel éjfél előtt történt. A város központjában is hallható robbanás után a repülőgép egy nagyobb darabja a Jarun tó mellett zuhant le, a helyszínen három méter átmérőjű kráter keletkezett.



Lakossági bejelentés alapján a rendőrség azonnal kiérkezett a helyszínre. A roncstól nem messze két ejtőernyőt is találtak. A területet lezárták. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy a roncsokról készült fotókat, felvételeket ne osszák meg az interneten.



Az ügyben még nem szólalt meg az illetékes minisztérium.

🇭🇷 Unidentified flying object crashing in the capital of Croatia. Object that fell looks like a part of an aircraft engine. Crater is 3m wide and 1m deep.#Zagreb #Croatia pic.twitter.com/ArxsNVKmEo